Олимпиада в Токио пройдет без пастырского попечения о спортсменах

Во время летних Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 23 июля 2021 года, участники не смогут получить в церквях пастырской опеки. Причина — чрезвычайное положение, введенное в мегаполисе из-за пандемии COVID-19.

Усиленные санитарные меры действуют до 22 августа — то есть захватят весь период проведения Олимпийских игр, которые завершатся 8 августа. Скорее всего, соревнования пройдут и без присутствия болельщиков, передает Vatican News.

В этой ситуации архиепископ Токио Тарцизий Исао Кикути попросил олимпийцев и их команды воздержаться от посещения храмов. Он напомнил, что на протяжении всей пандемии Церковь разъясняет верующим, как не допустить заражения себя и предотвратить заражение других.

Ограничения на посещение мест поклонения в Токийской архиепископии включают, помимо прочего, сокращение разрешенного количества присутствующих верующих во время богослужений, поощрение пожилых и больных к молитве дома из-за запрета на посещение воскресной Мессы, проведение приходских собраний исключительно в Интернете, а также другие меры.