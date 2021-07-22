Олимпиада: архиепархия Токио отменила все пастырские мероприятия

Священники не смогут посещать Олимпийскую деревню, а спортсмены не смогут ее покидать. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

23 июля в Токио состоится открытие 32-й Олимпиады: она была отложена на год из-за пандемии, но коронавирус по-прежнему обуславливает организацию Олимпийских игр. Практически вся программа была пересмотрена; зрители не будут присутствовать на трибунах. Меры по сдерживанию вируса коснулись и архиепархии Токио, которая объявила об отмене всех пастырских мероприятий, запланированных для сопровождения спортсменов и всех участников Олимпиады.

Архиепископ Токио Тарцизий Исао Кикути сообщил, что ранее все приходы столицы разработали программы духовного сопровождения участников Олимпиады, но из соображений безопасности ни одна из них не будет реализована.

Кроме того, не состоится Месса, запланированная Епархиальным олимпийским комитетом в кафедральном соборе; все спортсмены должны были получить специально изготовленные по этому случаю четки Розария.

Спортсмены не смогут покидать Олимпийскую деревню, а священники не будут иметь туда доступа. Помимо этого, архиепископ призвал участников состязаний воздержаться от посещения храмов, во избежание новых заражений. Иерарх пояснил, что католики «всерьез воспринимают ответственность каждого защищать не только свою жизнь, но и жизнь других, предотвращая распространение заражений». Богослужения будут транслироваться онлайн.

Свое письмо с изложением этих рекомендаций монсеньор Кикути завершает констатацией, что в Токио закончился сезон дождей и взошла радуга, символ надежды.