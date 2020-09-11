Около 90 религиозных социальных проектов стали лауреатами Фонда президентских грантов

Порядка 90 социальных проектов христианских, мусульманских и иудейских организаций стали победителями специального конкурса Фонда президентских грантов для поддержки социально ориентированных НКО в период борьбы с распространением коронавируса. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Победителями спецконкурса признаны около 70 православных НКО, 7 католических, 5 иудейских, одна протестантская и одна мусульманская организации. Всего некоммерческие организации представили 3 868 проектов, победителями признаны 900 участников, сообщается на сайте Фонда. В спецконкурсе участвовали как религиозные организации, так и НКО, не относящиеся напрямую к централизованным религиозным организациям.

Сотрудничество православных, католиков и протестантов в деле милосердия привело к созданию в Санкт-Петербурге единого Центра гуманитарной и социальной помощи. Его устроитель – Межцерковный христианский благотворительный фонд «Диакония», созданный в Санкт-Петербурге более 10 лет назад. По проекту планируется потратить более 9 миллионов рублей, при этом размер гранта – более 7 миллионов. Целевые группы: бездомные и люди в трудной жизненной ситуации (пожилые одинокие люди, инвалиды, малообеспеченные люди, многодетные семьи). За 6 месяцев 2020 года фонд «Диакония» совместно с другими благотворителями раздал бездомным более восьми тысяч порций горячего питания, гуманитарную помощь получили около трех тысяч человек.

Среди православных организаций один из самых крупных грантов – около 10 млн руб. – получила Центральная клиническая больница имени Святителя Алексия (Москва). Средства будут использованы на приобретение дополнительного оборудования амбулаторного консультационно-диагностического центра больницы (АКДЦ). С сентября этого года по декабрь 2021 года ЦКБ будет проводить комплексную диагностику коронавирусной инфекции. Для тех, кто не имеет возможности приехать на тестирование в больницу, будут организованы выездные бригады для проведения на месте общих диагностических процедур и забора материала для исследования.

Организация поддержки социальной деятельности РПЦ «Милосердие» получит 6 млн руб. на оказание срочной помощи бездомным людям. С начала распространения COVID-19 более чем в три раза возросла интенсивность оказания социальной помощи бездомным в «Ангаре спасения». Здесь бездомные могут обогреться, поесть, помыться в мобильных душевых, поменять одежду и обувь, подстричься, побриться, получить доврачебную медицинскую, правовую и психологическую помощь.

Кроме того, гранты получили отдельные католические организации «Каритас» в разных городах России – Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске, Барнауле.

Петербургский центр «Каритас» использует грантовые средства для профилактики эмоционального выгорания родителей, родственников и опекунов, проживающих с инвалидами. Проект реализуется на базе Центра поддержки молодых инвалидов имени Малецкого, открытого в Санкт-Петербурге организацией «Каритас» в 1999 году. По проекту, для 30 участников будут организованы индивидуальные и групповые консультации психолога, занятия в творческих мастерских с элементами арт-терапии (художественная мастерская и рукоделия), физкультура и занятия в театральной студии.

«Каритас-Волгоград» занимается благотворительной деятельностью с 1993 года. Накоплен опыт социальной помощи уязвимым слоям населения, в частности, опеки бездомных, людей, лишенных крова в результате чрезвычайных ситуации, семей переселенцев в результате вооруженных конфликтов. С 2018 года действует «Мамина гостиная» для поддержки семей в трудной жизненной ситуации и мам с маленькими детьми. Грант позволит улучшить жизненную ситуацию по меньшей мере 100 подопечным.

Католический центр «Каритас» Преображенской епархии в Новосибирске на средства Фонда президентских грантов обеспечит работу благотворительной столовой Центра в Новосибирске. Кроме того, более сотни людей смогут подобрать себе необходимую одежду и обувь, что крайне важно в условиях холодного климата Сибири.

Барнаульская организация «Каритас» направит средства гранта на поддержку и развитие семьи в условиях кризиса. Комплексная помощь опытных специалистов (с предоставлением 12 семьям проживания и поддержка 75 семей, имеющих жилье) позволит разработать для каждого клиента индивидуальный план выхода из кризисной ситуации. В результате не менее 90% детей будут и далее воспитываться в родных семьях, не менее 70 семей будут иметь положительные результаты в выходе из кризиса.

Действующая с 2014 года московская АНКО Центр социальных и культурно-просветительских услуг «Друзья общины Святого Эгидия» назвала свой грантовый проект «Человек в Центре. Модель комплексной социальной поддержки людей в трудной жизненной ситуации, переживающих последствия пандемии». В Москве на базе уже функционирующего Центра социальной поддержки будет открыт пункт гуманитарной помощи для людей в трудной жизненной ситуации, включая бездомных, одиноких пожилых людей и мигрантов. Планируется передать нуждающимся в поддержке людям не менее 2500 комплектов одежды и продуктовых наборов.

Католический центр «Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве» предложил проект «Индивидуальное сопровождение бездомных людей в условиях пандемии и ее последствий в Москве и Московской области». Проект, победивший в спецконкурсе, подразумевает поиск гостиниц и хостелов для изоляции пожилых бездомных, гуманитарную поддержку голодных, сопровождение на рынке труда. Запланирована прямая поддержка более 1000 человек; около 30 человек получат поддержку в заселении в жилье.

Санкт-Петербургское общественное благотворительное католическое Учреждение социальной поддержки населения «Благотворительная Мальтийская столовая» использует грант в размере около пяти миллионов рублей на Благотворительную столовую для наиболее нуждающихся людей. Планируется предоставлять ежедневно 250 горячих обедов.

Диаконический центр «Прикосновение», основанный в 2003 году прихожанами Евангелическо-Лютеранской Церкви г. Оренбурга, использует грант на помощь инвалидам с ментальными нарушениями. Целевые группы: дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (физическими и ментальными); родители и опекуны детей и взрослых с ментальными нарушениями; воспитанники ПНИ, ПНОР, ДДИ; молодые и взрослые с ментальными нарушениями, нуждающиеся в социализации, проживающие в семьях в Оренбургской области.

Кроме того, президентские гранты на благотворительность получили пять иудейских организаций: петербургские Благотворительная общественная организация инвалидов «Ева» и Организация инвалидов и пенсионеров Еврейский благотворительный центр «Забота-хэсэд Авраам»; псковский областной Еврейский благотворительный центр «Хэсэд ицхак» и Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува».

Также среди победителей конкурса – мусульманская религиозная организация Приход соборной мечети «Нур» (г. Чистополь) Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества с 2017 года проводит два раза в год конкурсы среди НКО. При этом система государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. За это время государственную поддержку на социальные проекты получили десятки христианских, исламских и еврейских организаций.