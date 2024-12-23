Официальный церковный календарь для католиков византийского обряда в России

Официальный церковный календарь для приходов русско-византийского обряда был выпущен по благословению Преосвященного епископа Иосифа Верта издательством “Белый камень” в 2022 году. Он является основополагающей и доступной для всех книгой, представляя собой воспроизведение месяцеслова, первоначально подготовленного Конгрегацией Восточных Церквей и одобренное Папами Римскими Пием XI и Пием XII. Издание включает в себя назидательное слово Ординария для католиков византийского обряда в России и введение об истории данного церковного календаря.

«Это тот Календарь, который Конгрегация по делам Восточных Церквей разработала для византийских католических церквей России и Сербии в середине XX века, и который остается неизменным и по сей день, — отмечает в предисловии Владыка Иосиф. — В нашей Церкви в России он до сих пор является официальным, и поэтому его публикация отдельным изданием вносит великий вклад в дело совершения Божественной Литургии так, как сие определила Святая Церковь. Апостол Павел писал, что в Церкви Божьей все должно быть «благообразно и по чину» (1 Кор 14, 40). В литургической жизни Церкви это благообразие достигается в том числе путем исполнения церковного обряда, одним из основных выражений которого является Календарь, напоминающий Народу Божиему о праздниках и постах, помогая, таким образом, идти нашим собственным путем обожения в общении с Церковью».

Календарь представляет собой месяцеслов, содержащий имена почитаемых в России святых, распределенных по дням их памяти, с отметкой о статусе почитания (бдение, полиелей, славословие, шестеричная или четверичная служба), а также перечисление непереходящих церковных праздников. Данные сведения помогут организовать домашнюю молитву к почитаемым нашей Церковью святым в течение всего церковного года (с сентябрьского новолетия — по август следующего года).

Не секрет, что католикам византийского обряда рекомендовано использовать только те церковные книги, которые одобрены Апостольским Престолом (и эта книга входит в их число). Иные же могут быть использованы только при отсутствии официальных.

Предложенный календарь служит официальным источником сведений о почитании русских святых католиками византийского обряда. Среди самых известных: равноапостольные Владимир и Ольга, мученики Борис и Глеб, валаамские чудотворцы Сeргий и Гeрман, преподобные Сергий Радонежский, святитель Стефан Пермский, Варлаам Хутынский, Антоний и Феодосий Печерские, а также Евфросиния Полоцкая. Также есть ряд и менее известных святых: князья Федор, Давид и Константин; Никита Новгородский, Исайя и Леонтий Ростовские и Авраамий Смоленский.

Те русские святые, которые не были внесены в «Церковный Календарь РКЦВО», разрешаются лишь для частного почитания.

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Приобрести книгу можно здесь: www.beliykamen.com/ru/knigi/tserkovnyy-kalendar-rossiyskoy-katolicheskoy-tserkvi-vizantiyskogo-obryada

По информации ВК-паблика «Византийский Обряд в Католической Церкви»

(На фото — Ординарий для католиков византийского обряда в РФ епископ Иосиф Верт)