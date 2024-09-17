Одного из организаторов нападения на католическую церковь в Стамбуле задержали

Турецкая полиция задержала одного из организаторов теракта, совершенного 28 января в католической церкви Святой Марии, расположенной в районе Сарыер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Задержанным является Висхан Солтаматьев. Он занимался планированием нападения и обеспечил исполнителей оружием. Операция прошла ранним утром в Стамбуле. Ее провела полиция совместно с оперативниками Национальной разведывательной организации Турции.

Как сообщила газета Yeni Şafak, следствие установило, что Солтаматьев действовал в интересах группировки «Вилаят Хорасан» — подразделения ИГ («Исламское государство», признано террористическим в РФ) в Афганистане. На допросе он признался в вербовке и финансовой деятельности в интересах ИГ. Солтаматьев предоставил информацию о планировании нападения на церковь, а также сообщил данные о вербовочной, финансовой и логистической деятельности террористической организации.

Нападение в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер произошло во время воскресной молитвы. Два человека в масках открыли стрельбу, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. По делу о теракте были задержаны 60 человек, 26 из них высланы из Турции, 34 были доставлены на предварительное слушание в суд для избрания меры пресечения, часть из них арестована.

Следствие установило, что исполнители прибыли к церкви на машине с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. По данным СМИ, выстрелы совершил 37-летний выходец из Таджикистана, который является гражданином РФ. У 24-летнего гражданина Таджикистана заклинило оружие.