Один дома: православный среди атеистов: о том, как себя вести, если вы — единственный верующий в семье

Иерей Роман Колесников родился в городе Ливаны (Латвия) в 1979 году. Окончил Московскую духовную академию в 2010 году. С 2013 года служит в московском храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове.

В спорах вера не рождается

— Отец Роман, бывает, что православный человек среди близких оказывается со своей верой в одиночестве. Разная вера может быть у супругов. Как быть? Когда идти на уступки, а когда защищать свою веру?

— Мне кажется, что в таких ситуациях вера становится лишь удобным поводом поскандалить и настоять на своём. И тут очень важно задуматься: отстаиваем мы Бога или себя? Я глубоко убеждён, что в современном мире, где перемешано абсолютно всё, спора о вере как таковой не существует.

— Но ведь раньше спорили, да ещё как…

— Простота древних людей, о которой мы читаем в житиях святых, сегодня нам не свойственна. Спор о вере возможен только при изначально чистых намерениях, когда человек на самом деле ищет Бога, а не ставит во главу угла самого себя. Я заметил, что чаще всего тема веры вскрывает конфликтность внутренней семейной ситуации. Доказывая правоту православия, человек на самом деле доказывает свою доминирующую позицию или свою уникальность. Муж и жена имеют претензии друг к другу, а вера становится поводом высказаться ещё раз.

— А как себя вести в подобной ситуации?

— Я считаю, что прежде всего необходимо помнить, что Бог поругаем не бывает, у Него есть все силы и возможности Себя защитить. Не надо думать, что именно от наших слов зависит воцерковление нашего оппонента. Вера — дар Божий, который даётся свыше, человек обретает его не благодаря спорам. В Евангелии сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Именно чистота сердечная является залогом, условием и основанием для познания Бога. В спорах не рождается чистота сердечная, она рождается во внутренней духовной жизни. Итак, в первую очередь мы должны понимать, что Бог способен защитить Себя, а во вторую — помнить, что проповедь заключается не только в наших словах, проповедью изначально является наше поведение.

Муж у телевизора, а жена — у иконы

— Но бывает так, что именно поведение верующего вызывает проблемы. Например, женщина стала ходить в церковь, поститься, молиться утром и вечером, иногда отказывает в близости неверующему супругу…

— Да, это может вызывать раздражение в семье. Когда меня спрашивают, как вести себя воцерковляющимся людям, я привожу в пример первых христиан. Многие из них были рабами и не ставили своего господина перед фактом, что у них утреннее или вечернее правило, однако, несмотря на скрытое проявление веры, сумели завоевать мир. Что же их отличало? Прежде всего скромное, смиренное поведение. Однако в современном мире поведение христиан зачастую связано с сугубо внешними проявлениями: крестные знамения, посты, молитвы… Конечно, всё это важно, но нельзя в этом застревать и думать, что достичь благодати можно лишь благодаря подобным действиям. Пора переходить на новый уровень: вчитываться в Евангелие и перенимать образ жизни Христа.

— И всё же возьмём, к примеру, простую ситуацию: муж смотрит телевизор, а жена хочет в тишине помолиться. Кто должен уступить?

— Трудно давать общие советы, многое зависит от характеров супругов, от того, как они находят компромисс. Понятно, что семья — союз двух взрослых людей, в котором у мужчины свои убеждения, а у женщины свои. Да, муж имеет право вечером смотреть телевизор, и его не надо беспокоить. Но и жена имеет право встать к иконам и помолиться. В любом случае мы не должны стремиться переделывать друг друга. Надо поступать по совести и смотреть, что полезнее для семьи. Если ваше поведение вызывает бурю негодования, может, стоит в чём-то уступить, например ослабить пост или прочитать правило не полностью. А в какие-то моменты следует настоять на своём. Человек должен самостоятельно решать, как ему поступить, в каждом конкретном случае.

Что возмущает родственников

— Можно ли сказать, что главное — сохранять в семье мир? Любой ценой уходить от споров?

— Любой ценой? Нет, так нельзя. Есть принципиальные вещи. Вы должны спокойно объяснить, что именно для вас принципиально важно, в чём вы не можете уступить. Может быть, кому-то в семье не нравится, что у вас есть иконы? Это не причина для того, чтобы вынести их из дома. Может, кто-то возмущается, что вы поститесь? Это не причина начинать есть всё подряд. Но, как показывает опыт, неверующих родственников чаще всего возмущают не иконы и посты, а наше двойственное поведение. Они видят: то, что мы делаем, и то, что говорим, — разные вещи. Говорим, например, о любви, о терпении, а сами раздражаемся, осуждаем других.

— А как быть, если иконы, лампады, молитвы раздражают других членов семьи? Стоять на своём?

— В нормальной семье неверующий муж уважает иконы и лампады своей жены. В тяжёлых ситуациях человека всё это бесит, потому что он уже одержим борьбой с верой. Вы сами должны чётко понимать, что теряете, отказываясь от церковной атрибутики. В некоторых обстоятельствах нужно иметь мужество и становиться на молитву, в иных — помолиться в отсутствие человека или выучить молитвы наизусть. Но думать, что муж перебесится, а я всё равно сделаю по-своему, невзирая ни на что, не стоит. Надо помнить, что перед тобой образ Божий, просто мужу не дано пока верить. Как подросток отрицает помощь родителей, не видя, что они всё делают для его блага, точно так же он отрицает присутствие Бога и необходимость Церкви, не видя промысла Божия в своей жизни.

Личный пример важнее всяких слов

— Стоит ли пытаться обратить близких людей в свою веру? И как это сделать?

— Это нужно делать своим поведением. Православному христианину должен быть присущ ряд добродетелей, не последние из них — прямота, правдивость, телесная чистота: не жить в блуде. Иногда я задаю прихожанам вопрос: если человек первый раз придёт в храм и спросит вас, как ему спастись, что вы ответите? Большинство не знает, для многих вера — ходить в храм, исповедоваться, причащаться, читать правило. Вспомните, как в Евангелии юноша спрашивал об этом Господа и Господь перечислил ему заповеди. Вот на чём мы должны делать акцент и обращать неверующих в православную веру не в смысле внешнего поведения, а в смысле мировоззрения. Господь пригласил нас не к свечам и иконам, а именно к новому образу жизни.

— То есть действовать нужно не проповедями, а личным примером?

— Да, хотя порой нелишне и рассказать о вере, потому что большинство современных людей живут в неведении: грешат и не знают, что это грех. При удобном случае можно с ними поговорить о том, что Бог благословляет, а что нет. Лишь бы не подтолкнуть невоцерковленного человека просто к внешней стороне дела. Пусть лучше он не ходит в храм и будет честным и справедливым, нежели станет аморфным церковным ряженым.

Когда нужно вступиться за Бога

— Если от одного родителя ребёнок слышит, что Бог есть, а от другого — что нет, не вредит ли это его психике? Бороться ли за православное воспитание ребёнка, идя на конфликт?

— За детей надо бороться. Если мы хотим иметь влияние и быть интересными своим детям, необходимо нам самим развиваться. Однако воспитание ребёнка — это не соревнование родителей, и суть вопроса заключается не в том, кто первый скажет, что Бог есть, а в том, что маленький человек увидит, что взрослые живут согласно религиозным убеждениям, их образ жизни напитан хвалой Бога. Ребёнок сам научится отличать правду от лжи, и не всегда плохо, если он слышит разные мнения. Но он может слышать от мамы, что Бог есть, а от папы — что нет, видя при этом, как родители всё время ссорятся, доказывая таким поведением отсутствие веры. А надо, чтобы он видел, что слова верующего члена семьи не расходятся с его делами.

— Надо ли вступать в религиозные споры с родными, если они их провоцируют? Что отвечать, когда они приводят якобы научные данные о происхождении мира или в качестве аргумента в пользу атеизма называют смерть невинных детей?

— Я думаю, если такая провокация — просто способ развлечься, то можно отшутиться и перевести разговор в другое русло. Что касается научных данных, чаще всего их приводят обыватели, чей образ жизни побуждает их отрицать Бога. Если же говорить о смерти младенцев, то мы не можем знать промысла Божия. Существует много жизненных ситуаций, когда мы не понимаем логики Божией, и я как священник не боюсь сказать, что не знаю ответа на вопрос о смерти. Те ответы, что я слышал, меня не удовлетворяют: слишком уж просто и браво они звучат, как правило, из уст тех, кто не терял детей. У меня есть знакомый священник, у которого долгое время нет детей. К нему приходят люди с просьбой помолиться о даровании им чада, он совершает Божественную проскомидию, у них появляются дети, но сам он остаётся бездетным. Я не знаю, почему так происходит, почему Господь одним не даёт детей, а у других их забирает, но это не является прямым доказательством того, что Бога нет. Простые ответы хороши для первоклассников, взрослые люди должны понимать, что жизнь намного сложнее.

— Как быть, если близкие люди в твоём присутствии глумятся или просто смеются над верой и святынями?

— Вот тут надо вступиться за Бога. Одно дело, когда это безвинная провокация, другое дело, когда это глумление над святыней. По крайней мере надо остановить подобные разговоры! Мы же останавливаем людей, которые ругаются матом или хулиганят в общественных местах. Не веришь — твоё дело, но уважай позицию собеседника.

Муж помолился и нашёл истину

— К вам часто обращаются за советом люди, у которых возникают семейные проблемы на почве веры? Удаётся им помочь?

— Прежде всего нужно досконально разобраться в ситуации. Но и супруги должны иметь твёрдое намерение разобраться, а не победить в споре. Допустим, приходит женщина и говорит, что муж запрещает ей молиться. В разговоре выясняется, что она не готовит, не убирается, дети запущены, а она всё время в храме. Разве так можно? В первую очередь надо заниматься семьёй, потом уже всем остальным. За девять лет моей практики я не припомню в чистом виде споров о вере, искренних поисков Бога в семейных дискуссиях.

— Какие книги или пособия могут помочь в семейных конфликтах такого рода?

— Сейчас по телеканалу «Спас» показывают цикл передач «Не верю!», в каждой ведут дискуссию два умных, культурных человека — атеист и православный. Литературу сегодня можно найти по любому вопросу. Я думаю, что книги и передачи необходимы, потому что они дают пищу для размышлений. Мне, например, в своё время очень помогли лекции профессора Алексея Ильича Осипова. Они есть в Интернете. У него чётко расставлены все акценты, материал изложен доходчиво и внятно.

— Можно ли привести примеры, когда религиозные споры в семье завершались благополучно?

— Знаю только одну семью, у которой было честное стремление обрести истину. И споры разрешились приходом мужа в православие. Перед этим они совместно молились о вразумлении.

Источник: Благовест-инфо