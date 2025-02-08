Объявлен сбор новых песнопений для расширения репертуара литургической музыки

В феврале 2025 г. Конференция Католических Епископов России приняла решение о создании под руководством председателя Литургической комиссии епископа Николая Дубинина рабочей группы по расширению репертуара литургической музыки во главе с сестрой Валентиной Новаковской CSA.

В настоящее время открыт приём заявок на сбор новых произведений.

За последнее время появилось много новых авторских русскоязычных литургических песнопений, в том числе адаптированных версий иностранных песнопений.

До 31 мая 2025 г. производится сбор новых песнопений литургического характера, в том числе хоровых, а также песнопений для молодежи и детей (паломнические и катехитические).

Вы можете прислать заявку на рассмотрение нового произведения по ссылке:





Епископ Николай Дубинин — председатель Литургической комиссии

С. Валентина Новаковская — руководитель рабочей группы.