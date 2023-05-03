Общую аудиенцию 3 мая Папа посвятил своей завершившейся поездке в Венгрию (+ ФОТО)

В среду 3 мая Папа Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию апостольской поездке в Венгрию, своему 41-му международному визиту, проходившему с 28 по 30 апреля под девизом «Христос – наше будущее». Передает русская служба Vatican News.

В начале выступления на площади Святого Петра Епископ Рима выразил признательность всем, кто подготовил эту поездку и сопровождал его духовно, гражданским и церковным властям и всему венгерскому народу. Святейший Отец напомнил, что он побывал паломником в стране, история которой – по словам Иоанна Павла II – отмечена «множеством святых и героев, окружённых сонмом смиренных и трудолюбивых людей».

Венгерские святые отдавали жизнь за свой народ, свидетельствовали о Благой вести Божьей любви, были светом во времена тьмы; сегодня они призывают нас преодолеть страх перед завтрашним днем, напоминая, что нашим будущим является Иисус Христос.

Крепкие корни венгерского народа подверглись испытаниям во времена атеистических гонений, подчеркнул Епископ Рима; многие христиане были убиты или брошены в тюрьмы. Однако, несмотря на попытки срубить дерево христианской веры, её корни остались неповреждёнными. Коммунистическим гонениям в стране предшествовало нацистское угнетение, трагедия депортации еврейского населения. В те времена многие отличились стойкостью и умением защитить пострадавших. Но также и в наши дни, по словам Папы Франциска, свобода находится под угрозой прежде всего со стороны идеологии потребительства, притупляющего чувства и сознание: человек довольствуется небольшим материальным благополучием, забывая о своём прошлом.

«Это проблема всей Европы, где самоотдача, чувство общности, красота совместных мечтаний и создание больших семей обозначено кризисом. Вся Европа погружена в кризис. Поэтому давайте задумаемся о важности защиты корней, ибо лишь достигнув глубины, дерево распускает ветви и приносит плоды».

Апостольский визит в Венгрию был также напоминанием о важности созидания мостов. По словам Папы, наведение мостов является одним призваний Европы, которая, учитывая различия, должна гостеприимно принимать тех, кто стучится в её двери. В этом смысле прекрасен «гуманитарный мост» для многочисленных беженцев из Украины. Венгрия также является страной, наводящей мосты «в завтрашний день»: в частности, это проявляется в отношениях между поколениями и в провозглашении Христа современному человеку.

В этом контексте Святейший Отец призвал верующих быть «строителями мостов единства и гармонии». Подытоживая свой недавний визит в Венгрию, в конце аудиенции Папа вознёс молитву Пресвятой Богородице:

«Царице Венгрии мы вверяем эту возлюбленную страну, Царице мира мы вверяем наведение мостов в нашем мире, Царице Небесной, которую мы прославляем в этот пасхальный период, мы вверяем наши сердца, чтобы они укоренились в Божьей любви».