Община Святого Эгидия утроила помощь бедным

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Семьи, в которых работает только один человек, работники с временным контрактом, матери-одиночки, пожилые люди: эти категории стали жертвами «новой бедности» в Италии, порожденной пандемией, и их число значительно выросло за последние полтора года. Больше всего «новых бедных» появилось среди трудоспособных мужчин в возрасте от 36 до 50 лет, которые впервые в жизни были вынуждены обратиться в Общину Святого Эгидия за помощью. Община с самого начала пандемии не прекращала свое служение, и теперь, в преддверии Рождества Христова, она проводит кампанию солидарности «Добавь место за столом», чтобы подарить самым нуждающимся трапезу, достойную праздника. 25 декабря Община Святого Эгидия планирует накормить праздничным обедом по меньшей мере 80 тысяч человек в Италии и более 240 тысяч – во всём мире. В одном только Риме столы будут накрыты на 20 тысяч персон. Чтобы участвовать в этой акции, достаточно отправить СМС или позвонить по номеру 45586 до 25 декабря.

За период пандемии Община Святого Эгидия в Италии утроила помощь бедным, раздав около полумиллиона наборов продуктов и предоставив миллион бесплатных обедов в благотворительных столовых и на улицах. Чтобы ответить на рост нуждающихся, были открыты новые пункты раздачи питания в 30 городах. В одном только Риме раньше их было три, а на сегодняшний день их уже 28. За 2020 год более миллиона итальянцев переступили порог абсолютной бедности, которая охватывает теперь 5,6 миллиона человек, включая 1 миллион 330 тысяч несовершеннолетних. Речь идет не только о бедности экономической: пандемия выявила и другие нужды, и одна их них – нехватка жилья. В Италии есть более 50 тысяч бездомных. Для них, а также для одиноких стариков и людей с ограниченными физическими и психическими возможностями Община Святого Эгидия организовала общежития. В римских общежитиях проживают более 900 человек. С начала пандемии в столице были открыты 43 новых общежития для бездомных и для пожилых, у которых нет возможности проживать в домах престарелых. Кроме того, для тех, кто исключен из системы национального здравоохранения, Община организовала вакцинацию от КОВИД-19. Всего были привиты 8 тысяч человек.

Община также переиздала ежегодный Справочник для нуждающихся «Где можно поесть, переночевать и помыться». На 274 страницах перечислены благотворительные столовые, приюты, передвижные пункты раздачи продуктов, приемные центры для нуждающихся.