Община Св. Эгидия: война не может быть последним словом

24 февраля в 20 часов по римскому времени в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере Община Св. Эгидия организует молитвенное бдение о мире на Украине, сообщает русская служба Vatican News.

Бдение будет транслироваться в потоковой интернет-связи со всеми странами, в которых Община Св. Эгидия несёт служение.

«Это наш первый, спонтанный ответ на трагедию, которая сейчас разворачивается на Украине, — говорится в коммюнике Общины. — Мы не можем смириться с тем, что война — это последнее слово, и мы должны неустанно призывать к миру. Об этом мы молимся ради блага Украины и всего мира, обращаясь ко всем, начиная с тех, кто несет ответственность за народы. Мы приглашаем всех присоединиться к нам, чтобы остановить безрассудное обращение к оружию».



(На фото — молитва Общины Святого Эгидия о мире на Украине, базилика Санта-Мария-ин-Трастевере, январь 2022 г.)