Община Иоанна XXIII против закона о гомо- и трансфобии

Итальянская Община имени Иоанна XXIII выразила обеспокоенность новым законопроектом «о борьбе с трансфобией и гомофобией», который выдвинула Комиссия по юстиции Палаты депутатов итальянского парламента.

Подробности — в материале корреспондента Vatican News Виктора Владимирова.

По словам президента общины Джованни Паоло Рамонды, «законопроект несёт скрытую угрозу для свободы образования и свободы слова».

«Речь вовсе не идёт о недискриминации людей с гомосексуальной ориентацией, с чем все согласны, а о риске навязывания детям с раннего возраста гендерной идеологии, как это предусмотрено в статье 5, – подчеркнул Джованни Паоло Рамонда. – По словам Папы Франциска, это ‘идеологическая колонизация’. Более того, было четко заявлено о поправке в пользу защиты свободы мнений, что говорит об опасности этой крайне расплывчатой и субъективной нормы, принятой посреди ночи», – отметил президент Общины Иоанна XXIII.

По тем же причинам Итальянская епископская конференция уже выразила несогласие с данным законопроектом. Поместный епископат заявил, что в Италии нет необходимости в принятии специального закона о правах гомосексуалистов и транссексуалов, поскольку Конституция и закон Манчино о борьбе с дискриминацией (1993 года) уже обеспечивают принцип равного отношения. По мнению Католической Церкви в Италии, «возможное введение дополнительных инкриминирующих правил чревато риском сужения пространства свободы; таким образом, вместо наказания дискриминации в конечном итоге будет нанесён удар по выражению законного мнения».