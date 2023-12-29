Новосибирская община католиков византийского обряда приглашает на празднование Рождества-2024 по юлианскому календарю

Община католиков византийского обряда, живущих по юлианскому календарю, сердечно приглашает на совместное празднование светлого праздника Рождества Христова.

Богослужения:

6 января, Суббота НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

16.00 Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста

17.30 Торжественная Вечерня Рождества Христова

7 января, Воскресенье РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

12.00 Божественная Литургия свт. Василия Великого под предстоятельством Его Преосвященства Иосифа Верта, Ординария для католиков византийского обряда в России

14.00 Братская праздничная трапеза



Адрес: г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 100, Кафедральный Собор Преображения Господня, нижний храм Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии.

Для контактов: иерей Илья Астапов, +7 925 117 5446, mateyastapov@gmail.com