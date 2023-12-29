Новосибирская община католиков византийского обряда приглашает на празднование Рождества-2024 по юлианскому календарю
Община католиков византийского обряда, живущих по юлианскому календарю, сердечно приглашает на совместное празднование светлого праздника Рождества Христова.
Богослужения:
6 января, Суббота НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
16.00 Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста
17.30 Торжественная Вечерня Рождества Христова
7 января, Воскресенье РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
12.00 Божественная Литургия свт. Василия Великого под предстоятельством Его Преосвященства Иосифа Верта, Ординария для католиков византийского обряда в России
14.00 Братская праздничная трапеза
Адрес: г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 100, Кафедральный Собор Преображения Господня, нижний храм Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии.
Для контактов: иерей Илья Астапов, +7 925 117 5446, mateyastapov@gmail.com
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