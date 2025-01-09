Общая аудиенция в Ватикане 8 января 2025 г. Папа Франциск: дети – дар Божий, требующий защиты (+ ФОТО)

На вчерашней общей аудиенции, в контексте Рождества, Папа Франциск обратил внимание на одну из острых проблем современности – детский труд. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Святейший Отец Он отметил, что несмотря на выдающиеся технологические достижения человечество не способно посмотреть в глаза ребёнку, который оставлен на обочине, подвержен злоупотреблениям и насилию. Множество детей по-прежнему лишены самого основного – счастливого детства.

Цитируя Священное Писание, Папа указал, что дети являются даром Божьим, который, к сожалению, далеко не всегда ценится по достоинству. Библейская история упоминает о юных жертвах насилия, жестокости и несправедливости, но и в наши дни многие дети умирают от голода, болезней, лишений и войн. Многие из них вынуждены работать, лишены любви и защиты, возможности получить образование, развивать свои таланты, радоваться и мечтать. В каждой части света дети подвергаются эксплуатации со стороны бессердечной экономики, подчеркнул Папа. Такой подход не только разрушает жизни конкретных детей, но и подрывает будущее всего человечества, «сжигая наш величайший источник надежды и любви».

Особое внимание Епископ Рима уделил истории Богомладенца, Который вместе с родителями был вынужден бежать в Египет, спасаясь от преследований царя Ирода. Это напоминание о том, что проблема беженцев и вынужденной миграции актуальна и в наши дни.

Святейший Отец напомнил о трогательном отношении Иисуса к детям, призвав взрослых брать пример с их чистосердечности и доверия: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие», – призывает в Евангелии Господь (Лк 18,16).

«Дети занимают особое место в сердце Бога, и каждый, кто причинит вред ребёнку, будет обязан дать отчёт Всевышнему».

Чада Божьи не могут оставаться равнодушными к проблемам юных поколений: каждый из нас может внести вклад в борьбу с детским трудом, злоупотреблениями и другими формами эксплуатации.

В конце наставления Святейший Отец вознёс молитву, дабы мы сумели открыть умы и сердца для заботы и нежности, и чтобы каждый ребёнок на земле мог «возрастать и преуспевать в премудрости и благодати» (см. Лк 2,52), получая любовь и делясь ею с ближними.