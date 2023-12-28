Общая аудиенция 27 декабря. Папа Франциск: будем на страже своих сердец (+ ФОТО)

Утром 27 декабря, на общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск начал новый цикл катехизических наставлений на тему пороков и добродетелей, подчеркнув, что зло порастает в сердце человека, когда он начинает прислушиваться к соблазнам дьявола. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец обратился к библейскому рассказу о грехопадении Адама и Евы, раскрывающему динамику зла: в идиллической картине Эдемского сада появляется персонаж, который становится символом искушения – змей, коварное животное, умеющее маскироваться под добро, чтобы подтолкнуть человека к греху. Именно так он поступил с Адамом и Евой, внушив им мысль о том, что Бог хочет ограничить их свободу. В итоге прародители поддались искушению и совершили грех, который нарушил их первозданную гармонию с Богом и миром.

По словам Папы, семена зла могут быть очень маленькими, но если оно пустит корни в сердце, это может привести к гибели человека. Поэтому крайне важно всегда быть начеку и немедленно закрывать двери перед малейшим проникновением зла.

Искуситель – очень хитрый и сильный враг, который всегда ищет способ обмануть человека и проникнуть в его сердце, отметил Папа. С лукавым нельзя заговаривать, нельзя беседовать, ибо он всегда найдёт способ перехитрить. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, – не слушать его и не говорить с ним. Зло не начинается в человеке очевидным образом, но гораздо раньше, когда человек начинает лелеять его в воображении и мыслях, а заканчивает уже в плену соблазнов. Убийство Авеля началось не с брошенного камня, но с обиды, затаённой Каином.

«Нужно быть хранителем своего сердца», – посоветовал Папа, напомнив о духовной бдительности, которой наставляли многие святые:

«Мы должны молиться о благодатном умении защищать своё сердце. Это – мудрость, и да поможет Господь в наших стараниях. Кто стоит на страже сердца, охраняет сокровище. Братья и сёстры, будем же постигать науку защиты собственных сердец».