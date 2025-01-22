Общая аудиенция в Ватикане 22 января. Папа: Богородица учит вере, упованию на Бога и радости (+ ФОТО)

В среду 22 января на общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений, посвящённых Иисусу Христу как нашей надежде. Ключевым моментом стало уникальное событие Благовещения, с которого началась земная миссия Спасителя. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил о начальной сцене из Евангелия от Луки, где архангел Гавриил приходит к Марии, обручённой с Иосифом, в скромный дом в Назарете – маленьком селении на периферии Израиля. Это место, не упомянутое в Ветхом Завете, становится центром величайшего события. Гавриил приветствует Марию словами: «Радуйся, Благодатная!», и это греческое выражение – kecharitoméne – подчёркивает, что красота Божьей любви уже обитала в сердце Пресвятой Девы.

Епископ Рима отметил, что возглас «Радуйся» отличается от привычного приветствия «Мир тебе»; его использовали пророки для возвещения спасения Израиля. Уникальное обращение к Марии как «исполненной благодати» подчёркивает, что она избрана стать сосудом Божественного замысла.

В ходе наставления Папа особо подчеркнул архангельский призыв «Не бойся!»: это обращение Всевышний произносит в моменты призвания Своих слуг к великим миссиям. Такие слова звучали для Авраама, Исаака, Моисея, Иисуса Навина, и теперь они обращены к Марии. Она станет Матерью Мессии, Чьё царство будет не земным, а духовным. Богомладенец исполнит древние пророчества, а Его имя, Иисус, означает «Бог спасает».

Мария пытается понять происходящее и ищет ответы не вовне, а внутри, ибо, как учит св. Августин, «истина обитает внутри человека». Несмотря на смятение и тревогу, в глубине своего открытого и чувствительного сердца она чувствует призыв полностью довериться Богу, Который приготовил для неё особую «Пятидесятницу». Всевышний хочет осенить Марию Своим Духом, не нарушая её свободы, но окружая облаком Своего присутствия, чтобы Сын Божий мог жить в ней, а она в Нём.

Святейший Отец подчеркнул, что согласие Марии – это акт глубочайшей веры и смирения. Пречистая Дева становится «брачным чертогом» для встречи Бога с человеком, открывая путь к спасению. Она принимает на себя величайшую миссию в истории человечества и служит как соработница Бога, готовая раздавать дары Божественной сокровищницы ради пользы многих.

Вера Матери Христа – яркий пример для всех верующих. Он ведёт к служению и упованию на Божий промысл, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск и призвал христиан:

«Сёстры и братья, будем же учиться у Марии, Матери Спасителя и нашей Матери, слушать Божественное Слово, принимать его и хранить, дабы оно преображало наши сердца в скинии, где пребывает Он, в гостеприимные дома для тех, кто устал и нуждается в надежде».