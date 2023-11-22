Общая аудиенция в Ватикане 22 ноября. Папа Франциск: Благая весть адресована всем (+ ФОТО)

Утром 22 ноября Папа Франциск встретился с тысячами паломников на площади Святого Петра, продолжив цикл катехизических наставлений на тему рвения в деле евангелизации, подчеркнув, что спасительная весть Бога адресована всем людям. Передает русская служба Vatican News.

Евангелие Господне предназначено для каждого: Христос родился, умер и воскрес ради всех людей, отметил Святейший Отец и процитировал фрагмент своего апостольского обращения Evangelii gaudium: «Христиане обязаны провозглашать Евангелие, не исключая никого, но не навязывая новую обязанность, а, скорее, делясь радостью, указывая на прекрасный горизонт, предлагая желанную трапезу. Церковь возрастает не благодаря прозелитизму, а из-за привлекательности» (14).

Ссылаясь на библейские страницы, Папа Франциск отметил: призывая человека и заключая с ним завет, Бог желает достичь многих других. «Все друзья Господа испытали на себе не только красоту, но и ответственность, и бремя своей богоизбранности. Они чувствовали растерянность перед лицом собственных слабостей или утраты безопасности». Однако есть и более опасное искушение, отметил Папа: относиться к призванию как к привилегии, исключительности, отделяющей человека от других. Это соблазн утверждать, что «Бог – только наш», как будто можно целиком распоряжаться Всевышним в собственных интересах. Но Господь призывает благовестников не для того, чтобы воздвигнуть на пьедестал, но чтобы они стали свободными и дерзновенными орудиями Его великой и всеобъемлющей любви. По словам Святейшего Отца, Церковь – не место совершенных и привилегированных людей, а община учеников, свидетельствующих об Иисусе, Которого они познали по благодати и Который ходатайствует за всех, молясь, любя и принося Себя в жертву миру.

Епископ Рима призвал верующих не поддаваться искушению отождествлять христианство с какой-либо культурой, этнической группой или системой. Ведь тогда оно теряет свою истинно католическую природу, специфическую вселенскую черту; тогда оно подстраивается под шаблоны мира сего, становится элементом разделения и вражды.

Наша молитва и самоотдача Господу предназначены для других; наше служение – для всех, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.