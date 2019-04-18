Общая аудиенция Папы Франциска в Великую среду: три слова для Священного Пасхального Триденствия

На общей аудиенции в Великую среду 17 апреля Папа Франциск, продолжая цикл катехизических наставлений, касающихся молитвы «Отче наш», остановился на некоторых словах, с которыми Иисус обращался к Отцу накануне Своих Страстей, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первые слова, на которые Папа призвал обратить внимание, — это молитва после Тайной Вечери: «Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Иисус просит о славе, что кажется парадоксальным в преддверии Его страданий. О какой же славе идет речь? В Библии слава означает откровение Бога, отличительный знак Его спасительного присутствия. Иисус – это Тот, Кто окончательным образом являет присутствие и спасение Бога, и Он делает это Своей Смертью и Воскресением: на Кресте Он прославился (Ин 12,23). «Братья и сестры, пусть эта молитва Иисуса будет нашей молитвой», — сказал Папа и призвал взирать на Распятого, чтобы постичь любовь Бога. «Как часто мы представляем Его господином, а не Отцом, как часто считаем Его строгим судьей, а не милосердным Спасителем! Но на Пасху Бог аннулирует дистанции», — подчеркнул Святейший Отец. Мы воздаем славу Богу, когда всё, что делаем, делаем с любовью, и эта слава противоположна мирской славе. Мирская слава – это когда тобой восхищаются, а ты находишься в центре внимания. Божья слава парадоксальна: никаких рукоплесканий, никакого рейтинга: в центре – не я, а другой. На Пасху Отец прославляет Сына, а Сын прославляет Отца, — но никто не прославляет самого себя.

Второе слово Иисуса, на которое Папа призвал обратить внимание в эти дни, было произнесено в Гефсиманском саду, когда Господь был погружен в страх и тоску. Именно в этот момент Он обращается к Отцу со словом «Авва», «папа». Иисус учит нас припадать к груди Отца в момент испытаний: Иисус не один, с Ним – Отец. Мы же в своих «Гефсиманских садах» часто выбираем одиночество, и, вместо того, чтобы призвать Отца и довериться Ему, замыкаемся в себе, всё больше углубляясь в наш «внутренний туннель». Когда мы вступаем в наш «Гефсиманский сад», подвел итог Папа, необходимо вспомнить эти слова Иисуса, обратиться к Отцу и, продолжая борьбу, крепко держаться Его.

Наконец, третье слово было произнесено на Кресте, в момент распятия, а именно когда Господь испытывал острейшую боль от гвоздей, которыми Его пригвоздили ко кресту,и обычное в таких случаях удушье: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». В момент кульминации физических страданий наступает и кульминация любви: дар прощения разрывает порочный круг зла.

«Дорогие братья и сестры, вознося в эти дни молитву ʺОтче нашʺ, мы можем просить об одной из этих милостей: прожить наши дни во славу Божью, то есть прожить с любовью, научиться вверять себя Отцу в испытаниях, называя Его ʺпапойʺ, и обрести во встрече с Отцом желание прощать и мужество, чтобы сделать это», — сказал Папа Франциск в заключение.