Общая аудиенция Папы Франциска: в молитве мы слышим голос Отца, обращенный к Иисусу

Общая аудиенция Папы Франциска в среду 28 октября снова проходила в Зале Павла VI, и Святейший Отец не смог обойти верующих с традиционными приветствиями из-за «госпожи Ковид», как выразился Папа в начале встречи. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Темой обращения к верным вновь была молитва: завершив «ветхозаветный» маршрут в сопровождении великих библейских молитвенников, Папа перешел к Новому Завету, начав с Господа нашего Иисуса Христа.

Общественное служение Иисуса открывается крещением во Иордане: евангелисты рассказывают, как весь народ пребывал в молитве, и это была молитва покаяния. Первым публичным действием Господа было участие в молитве народа, готовящегося к крещению. В этой молитве все признавали себя грешниками, и поэтому Иоанн Предтеча пытался удержать Иисуса, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус настаивает, поскольку Он совершает жест послушания воле Отца и акт солидарности с нашей человечностью. Он молится вместе с грешниками из Народа Божьего.

«Он Сам делается подобным грешнику, и в этом – величие Бога, пославшего Своего Сына, уничижившего Себя и представшего в качестве грешника».

Папа подчеркнул, что Иисус всегда молится с нами, как в тот день. Тогда у берегов Иордана пребывало все человечество, и прежде всего грешники: те, кто думали, что Бог их не любит, кто не осмеливался переступить через порог Храма, кто не молился потому, что чувствовал себя недостойным.

«Иисус пришел для всех, в том числе для них, и Он начинает с того, что к ним присоединяется».

В особенности ясно описывает атмосферу молитвы в эпизоде крещения Иисуса евангелист Лука: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!».

«Молясь, Иисус отверзает двери небесные, и из этой бреши нисходит Святой Дух».

Даже в самые скорбные и тяжелые моменты Господь осознает, что у Него есть прибежище: Он имеет вечную обитель в Отце. Вот почему все мы, когда чувствуем опустошенность и усталость, когда думаем, что все в жизни бесполезно, должны просить о том, чтобы молитва Иисуса стала нашей молитвой. В этот момент Он стоит перед Отцом и молится за нас, Он – наш заступник. Тогда мы тоже услышим голос с небес: «Ты – возлюбленный Бога, ты – дитя и радость Отца Небесного».

«Эти слова Отца отзовутся для всех нас, для каждого из нас, даже если все люди оттолкнут нас как самых отвратительных грешников».

Наша молитва всегда совершается вместе с Иисусом, вновь подчеркнул Папа. «Сам Иисус подарил нам Свою молитву, которая является диалогом любви с Отцом. Он даровал ее нам как семя Троицы, чтобы оно проросло в нашем сердце. Так примем же этот дар – дар молитвы, молясь всегда вместе с Ним, — и тогда мы не ошибемся», — сказал в заключение Святейший Отец.