Общая аудиенция Папы Франциска 6 октября 2021 года (+ ФОТО)

«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос», – эти «бессмертные» по определению Святейшего Отца слова из Послания апостола Павла к Галатам стали темой катехизического наставления на общей аудиенции 6 октября 2021 года.

Свобода – это сокровище, истинную ценность которого понимают лишь тогда, когда оно уже потеряно, подчеркнул Святейший Отец. Для многих из нас, привыкших жить в свободе, она кажется скорее приобретенным правом, чем даром и наследством, которым нужно дорожить. В случае с галатами апостолу горько видеть, как эти христиане, познав и приняв истину Христа, позволяют увлечь себя ложью, переходя от свободы к рабству: от несущего свободу присутствия Иисуса к рабству греха, к оправданию законом и т.д. Поэтому апостол призывает христиан оставаться твердыми в свободе, которую они обрели через крещение, не позволяя себе снова попасть в «иго рабства» (Гал 5,1), отметил Папа:

«Павел справедливо ревнует о свободе. Он знает, что некоторые ‘лжебратия’ вкрались в общину, придя ‘подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас’ (Гал 2,4), и апостол не может этого терпеть. Проповедь, исключающая свободу во Христе, никогда не будет евангельской. Нельзя принуждать во имя Иисуса, никого нельзя насильно делать рабом во имя Иисуса, Который делает нас свободными».

Говоря о свободе, святой Павел предлагает учение Иисуса, изложенное также в Евангелии от Иоанна: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (8,31-32). Главное условие быть свободным – это пребывать в Иисусе, источнике истины, Который делает нас по-настоящему свободными. Из этого следует, что христианская свобода зиждется на двух столпах: во-первых, на благодати Господа Иисуса; во-вторых, на истине, которую Христос открывает нам и которая есть Он Сам, подчеркнул Епископ Рима:

«Свобода, прежде всего, – это дар Господа. Свобода, которую обрели галаты – и мы, как и они, – является плодом смерти и воскресения Иисуса. Проповедь апостола полностью сосредоточена на Христе, Который освободил его от уз прошлой жизни: только от Иисуса исходят плоды новой жизни в Святом Духе. Истинная свобода – свобода от рабства греха – излилась с Креста Христова. Прямо там, где Иисус позволил пригвоздить Себя, Бог поместил источник радикального освобождения человека. И это не перестает изумлять нас: место, где мы лишены всякой свободы – то есть, смерть – может стать источником свободы. Однако в этом и заключается тайна Божьей любви! Иисус Сам объявил об этом, когда сказал: ‘Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее’ (Ин 10,17-18). Господь достигает полной свободы, предав Себя на смерть; Он знает, что лишь так Он может обрести жизнь для всех».

Павел на собственном опыте познал эту тайну любви, поэтому он может смело говорить: «Я сораспялся Христу» (Гал 2,19). Апостол понимает, что в этом акте наивысшего единения с Господом он получил самый великий дар в своей жизни: свободу, распяв на Кресте свою плоть «со страстями и похотями» (5,24). Из этого видно, «насколько крепкой была вера апостола, насколько великой была его близость с Иисусом; и если, с одной стороны, мы чувствуем, что нам этого не хватает, то, с другой стороны, свидетельство апостола ободряет нас», – пояснил Папа.

Второй столп свободы – это истина, и здесь необходимо помнить, что истина веры – это не абстрактная теория, а реальность живого Христа, которая непосредственно затрагивает повседневный и общий смысл личной жизни. Свобода делает нас свободными в той мере, в какой она преображает нашу жизнь и направляет ее к добру, подчеркнул Папа:

«Чтобы быть по-настоящему свободными, нам нужно не только познать себя на психологическом уровне, но, прежде всего, найти истину внутри себя, на более глубоком уровне, и там, в сердце, открыться благодати Христа».

Истина должна беспокоить нас, она должна постоянно вызывать в нас вопросы, чтобы мы могли все глубже проникать в то, кем мы есть на самом деле. «Путь к истине и свободе труден и длится всю жизнь. На этом пути нас направляет и поддерживает Любовь, исходящая от Креста: Любовь, открывающая истину и дарующая нам свободу. А это и есть путь к счастью», – сказал Папа, завершая десятое катехизическое наставление, посвященное Посланию апостола Павла к Галатам.



Источник: Vatican News