Общая аудиенция Папы Франциска 17 ноября 2021 года (+ ФОТО)

В среду 17 ноября Папа Франциск начал новый цикл катехизических наставлений, обращенных к участникам традиционных общих аудиенций, посвятив его святому Иосифу. Подробности — от корреспондента Vatican News Ольги Сакун.

8 декабря 1870 года блаженный Пий IX провозгласил обручника Пресвятой Девы Марии покровителем Вселенской Церкви, и католики отметили 150-летие этого события специальным Годом святого Иосифа, напомнил Папа, сославшись на свое апостольское послание Patris corde. Сегодня, в эпоху глобального кризиса, как никогда прежде Иосиф может нас поддержать, утешить и направить.

Папа отметил, что в Библии насчитывается более десяти Иосифов, и один из важнейших персонажей с этим именем – сын Иакова и Рахили. Имя Иосиф означает «Бог да приумножит, Бог да взрастит»; таким образом, это пожелание и благословение, основанное на доверии к провидению Бога. Это имя раскрывает один из основных аспектов личности Иосифа из Назарета: он уповает на Божий замысел, и каждый из его поступков, описанных в Евангелии, продиктован уверенностью, что Бог «приумножит» и «прибавит». В этом смысле Иосиф из Назарета очень похож на Иосифа из Египта, подытожил Папа Франциск.

Географические названия, связанные с Иосифом, также играют важную роль для понимания его личности. «Вифлеем» означает «дом хлеба», а по-арабски – «дом мяса», — вероятно, из-за большого количества овец и коз, которые паслись в тех местах. В свете Иисуса Христа эти упоминания о хлебе и мясе отсылают к Евхаристической тайне, пояснил Папа. Начиная с Книги Бытия Вифлеем упоминается в Библии много раз. С Вифлеемом связана история Руфи и Ноемини: Руфь родила сына Овида, от которого родился Иессей, отец царя Давида. Именно потомком Давида является Иосиф, законный отец Иисуса. О Вифлееме пророк Михей пророчествовал: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле» (Мих 5,1). Евангелист Матфей воспроизводит это пророчество, связав его исполнение с историей Иисуса.

Действительно, Сын Божий выбирает местом Своего воплощения не Иерусалим, а Вифлеем и Назарет – селения на периферии, — тем самым свидетельствуя, что Бог предпочитает окраины и обочины.

«Господь всегда действует тайно на окраинах, в том числе на окраинах нашей души… наших чувств, возможно, тех чувств, которых мы стыдимся… Господь продолжает являть Себя на окраинах, как географических, так и экзистенциальных».

Святой Иосиф, плотник из Назарета, побуждает Церковь сосредоточить свой взгляд на том, чем мир осознанно пренебрегает, подчеркнул далее Папа и назвал Иосифа «учителем самого существенного», который учит нас придавать важность тому, что другие отбраковывают.

В конце своего наставления Папа обратился с особым посланием ко всем, кто живет на самых забытых окраинах мира или на экзистенциальных обочинах, пожелав им «обрести в святом Иосифе свидетеля и покровителя и устремить на него свой взор», взывая к этому святому словами молитвы:

«Святой Иосиф, ты, который всегда уповал на Бога и принимал решения под водительством Его провидения, научи нас полагаться не только на наши планы, но на Его замысел любви. Ты, пришедший с окраин, помоги обратить наш взор в сторону того, что мир отвергает и отодвигает на обочину. Утешь тех, кто чувствует себя одиноким, поддержи тех, кто трудится в безмолвии в защиту жизни и достоинства человека. Аминь».



Фото — Vatican.va