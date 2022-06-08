Общая аудиенция Папы 8 июня: старость обладает уникальной красотой (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду Папа Франциск продолжил катехизические наставления о третьем возрасте, посвятив свои размышления одному из «наиболее значимых старцев в Евангелии» – иудейскому начальнику Никодиму, который, желая узнать учение Иисуса, тайно пришел к Нему ночью (см. Ин 3,1-21). Передает русская служба Vatican News.

В беседе Христа с Никодимом, отметил Папа, раскрывается суть откровения Сына Божьего и Его искупительной миссии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (ст. 16). По словам Иисуса, чтобы «увидеть Царство Божие», нужно «родиться свыше» (ср. ст. 3), причём не «прийти на свет заново», стирая смысл драгоценных прожитых лет, но родиться в Святом Духе, примирившись с Божьей любовью. Фарисей Никодим, отметил Папа, аргументирует невозможность такого рождения пожилым возрастом: человек неизбежно стареет, мечта о вечной молодости навсегда отступает, а финалом любого рождения является завершение жизни.

Доводы Никодима, подчеркнул Святейший Отец, весьма поучительны и для нас: «Их можно опровергнуть в свете слов Иисуса и открыть миссию, подобающую старости». Пожилой возраст не только не является препятствием для «рождения свыше», но «становится подходящим временем, чтобы осветить его и освободить от непонимания утраченной надежды». Наша эпоха и культура культивируют миф о вечной молодости, отчаянную одержимость нетленной плотью, на помощь которой приходят лекарства и косметика. «Почему же старость во многом презирается? Потому что она несёт в себе веский отказ от этого мифа, который хотел бы вернуть нас в материнскую утробу ради вечно молодого тела», – подчеркнул Папа Франциск:

«Жизнь в смертной плоти – это прекрасная ‘незавершённость’, подобная некоторым произведениям искусства, которые обладают неповторимым очарованием именно в своей незавершённости. Земная жизнь – это ‘инициация‘, а не завершение: мы приходим в мир именно такими, настоящими людьми, навсегда».

По словам Иисуса, вера позволяет нам «увидеть» Царство Божье, обнаружить знаки надежды на исполнение нашего предназначения для Божьей вечности. «Это знаки евангельской любви», – подчеркнул Папа. «Старость сообщает людям не ностальгию по рождению во времени, а любовь к пункту назначения». С этой точки зрения пожилой возраст обладает уникальной красотой: «мы направляемся к Вечному», к цели, к Божьим небесам. Поэтому старость – это особое время «для освобождения будущего от технократической иллюзии биологического и роботизированного выживания», шанс для открытия нежности Творца.

В конце наставления Епископ Рима пожелал всем верующим: «Пусть Святой Дух позволит нам открыть заново духовную и культурную миссию старости, которая примиряет нас с рождением свыше».