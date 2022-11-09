Общая аудиенция Папы 9 ноября: без встречи диалог невозможен (+ ФОТО)

Утром 9 ноября Папа Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию своей недавней апостольской поездке в Королевство Бахрейн и в начале выступления сердечно поблагодарил монарха, поместную Церковь и жителей ближневосточной страны за тёплый приём, а также всех, кто сопровождал его молитвами.

Святейший Отец отметил, что мотивом его 39-го международного визита в «эту маленькую страну с подавляющим исламским большинством» стали диалог, встреча и движение.

Диалог между Востоком и Западом, отметил Папа, служит открытию достояния других народов, традиций, вероисповеданий. Бахрейн, состоящий из множества островов, помогает понять, что жить нужно не в изоляции, а в сближении. Диалог – это «кислород мира», о необходимости общения с другими наставлял Второй Ватиканский собор (см. Gaudium et spes, 82), подчеркнул Святейший Отец:

«В Бахрейне я ощутил эту потребность и выразил надежду, что во всём мире религиозные и гражданские лидеры смогут выйти за пределы своих границ и общин и позаботиться о целом. Лишь так можно решить некоторые общечеловеческие проблемы, такие как забвение Бога, трагедия голода, забота о творении, мир. В этом смысле ‘Форум диалога’ на тему ‘Восток и Запад ради человеческого сосуществования’ побудил выбрать стезю встречи и отказаться от конфронтации. Мы очень в этом нуждаемся! Я думаю об Украине, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут разрешены с помощью ребяческой логики оружия, но лишь благодаря мягкой силе диалога».

Второй причиной международной поездки, по словам Папы, стала встреча, без которой диалог невозможен. В Бахрейне не раз высказывались пожелания, чтобы христиане и мусульмане почаще встречались, чтобы отношения между нами становились всё крепче и сердечнее. Если нет радушия между собеседниками, диалог остаётся пустым, становится «вопросом идей, а не реальности». Папа с теплотой напомнил о своих встречах во время апостольской поездки, в частности, с верховным имамом университета Аль-Азхар Ахмадом Аль-Тайибом, с молодёжью из католической школы Святейшего Сердца, «которая преподала прекрасный урок»: христиане и мусульмане, учась вместе, лучше узнают друг друга, и «братская встреча предотвращает идеологические разногласия». Епископ Рима напомнил ещё об одной встрече, исполненной «свидетельства братской мудрости» – с Мусульманским советом старейшин, который способствует добрым отношениям между исламскими общинами «во имя уважения, умеренности и мира, выступая против фундаментализма и насилия».

Всё это, подчеркнул Святейший Отец, подводит нас к третьему мотиву: движению. Поездку в Бахрейн не следует рассматривать как отдельный эпизод, но как часть путешествия, начало которому положил св. Иоанн Павел II, посетивший Марокко.

«Таким образом, первый визит Папы Римского в Бахрейн стал новым шагом на пути христиан и мусульман: не для того, чтобы смешивать или ослаблять веру, <…> но чтобы созидать братские союзы во имя отца Авраама, который был паломником на земле под милосердным взором единого Бога небес, Бога мира. Поэтому девизом путешествия был ‘Мир на земле людям доброй воли’».

Диалог, встреча и движение, отметил Папа Франциск, проходили и среди христиан: по сути, первой встречей стала экуменическая молитва о мире со Вселенским Патриархом Варфоломеем, с братьями и сёстрами из различных конфессий и обрядов. Этот молебен проходил в соборе Аравийской Богоматери, «чья структура напоминает шатёр, тот самый, в котором, согласно Библии, Бог встретил Моисея в пустыне во время его путешествия». Христиане Бахрейна, по словам Папы, действительно живут «в движении»: в основном это рабочие-мигранты, «которые вдали от дома обретают заново свои корни в Народе Божьем и свою семью в большой семье Церкви». Они идут вперёд с радостью, в уверенности, что Божья надежда не постыжает (см. Рим 5,5). Во время праздничной Святой Мессы на стадионе Бахрейна Папа встретился с местным духовенством, монашествующими, пастырскими работниками и многими верующими, в том числе из других стран Персидского залива: «Я передал им любовь всей Церкви», – подчеркнул Епископ Рима и, обращаясь к паломникам на ватиканской площади Святого Петра, сказал:

«Сегодня я хочу передать вам их искреннюю, простую и прекрасную радость. Встречаясь и молясь вместе, мы чувствовали себя одним сердцем и одной душой. Размышляя об их пути, об их ежедневном опыте диалога, давайте все почувствуем себя призванными расширить свои горизонты. <…> Дальнейший путь братства и мира нужен всем и каждому. Да поможет нам в этом Пресвятая Богородица!».