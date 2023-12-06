Общая аудиенция 6 декабря. Папа Франциск: Святой Дух всегда предшествует миссионерам (+ ФОТО)

Утром 6 декабря в Зале Павла VI Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений об апостольском рвении, посвятив общую аудиенцию роли Духа Святого в деле благовестия. Поскольку Святейший Отец ещё не оправился от недомогания, текст наставления прочитал официал ватиканского госсекретариата. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напоминает, что благовестие должно быть радостным и предназначаться для всех, здесь и сейчас. Однако, чтобы «возвещать Бога», недостаточно «убедительного свидетельства, универсальности и актуальности послания» – для этого необходимо помазание Святого Духа, иначе любое рвение будет тщетным, бесплодным и всего лишь «нашим собственным».

Епископ Рима подчёркивает: Господь Иисус – первый и самый великий благовестник; и «какие бы формы ни приняла евангелизация, первенство всегда принадлежит Богу, пожелавшему призвать нас сотрудничать с Ним и поддержать нас силой Своего Духа». В этом – непреходящее главенство Святого Духа. Поэтому Господь сравнивает динамизм Царства Божьего с человеком, который бросил семя в землю: «И спит, и встаёт ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он» (Мк 4,26-27). По словам Епископа Рима, Святой Дух всегда является протагонистом, Который предшествует миссионерам и помогает плодам всходить. Церковь возвещает не саму себя, а безвозмездную благодать Бога, – ведь, по словам Иисуса, обращённым к самарянке, Святой Дух является даром Божьим (см. Ин 4,10).

Однако главенство Святого Духа не должно приводить христиан к лености, отмечает Папа. Упование не оправдывает отрешённости, ведь жизнеспособность семени, которое растёт само по себе, не позволяет фермерам пренебрегать полем. Перед Своим вознесением Господь заверил учеников: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями <…> до края земли» (Деян 1,8). Христос, подчёркивает Епископ Рима, «оставил нам не конспект по богословию или пастырское руководство, но Святого Духа, вдохновителя миссии». Дерзновенная инициатива, которую Дух Божий вселяет в миссионеров, побуждает подражать Его стилю, который всегда имеет две характеристики: креативность и простоту.

«В наш век, который не способствует религиозному взгляду на жизнь и в котором евангелизация в разных местах становится всё более трудной, утомительной и, казалось бы, бесплодной, может возникнуть соблазн отрешиться от пастырского служения. Тогда будут притягивать такие безопасные убежища, как рутинное повторение дел, манящие призывы глубоко сокрытой духовности или даже неверно понятое чувство центрального значения литургии».

Эти искушения, подчёркивает Папа, «маскируются под верность традиции, но часто являются не ответами Святому Духу, а реакцией на личную неудовлетворённость». И напротив, пастырская креативность и смелость, горение миссионерским пламенем Святого Духа – это доказательство верности Ему. «Иисус Христос может сломать наводящие скуку стереотипы, в которые мы пытаемся вписать Его, и изумить постоянной Божественной творческой способностью. Всякий раз, когда мы стараемся вернуться к источнику и восстановить изначальную свежесть Евангелия, перед нами возникают новые пути, креативные методы, иные формы выражения, более красноречивые знаки, слова, наполненные новым значением для современного мира», – утверждает Папа Франциск.

Возвещение Благой вести требует креативности и простоты, ибо пламя Святого Духа ведёт миссионеров к источнику, «к вере в Иисуса Христа, Который Своей смертью и воскресением открывает и сообщает бесконечное милосердие Отца». Именно это первейшее возвещение «должно занимать центральное место в благовестии и во всех намерениях церковного обновления», и миссионеры должны повторять своим современникам: «Иисус Христос любит тебя; Он отдал Свою жизнь, чтобы спасти тебя, и теперь день изо дня живёт рядом с тобой, чтобы просвещать, укреплять, освобождать тебя».

По словам Папы Франциска, христиане должны ежедневно взывать к Святому Духу, чтобы Он был в начале каждого дела, встречи, собрания и возвещения: «Он оживляет и омолаживает Церковь: с Ним нечего бояться, ибо Он, гармонично объединяя креативность и простоту, побуждает к общению и посылает на миссию, открывает разнообразие и возвращает к единству. Святой Дух – наша сила, дыхание нашего благовестия, источник апостольского рвения. Приди, Святой Дух!», – взывает в конце речи Папа Франциск.