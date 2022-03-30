Общая аудиенция 30 марта. Папа: старость может быть временем духовного расцвета

На общей аудиенции в среду Папа Франциск продолжил катехизические размышления на тему старости, поставив в центр внимания двух пожилых людей – Симеона и Анну, известных по евангельской сцене Сретения Господня. Передает русская служба Vatican News.

Всю свою долгую жизнь эти праведники ожидали Мессию: в итоге они увидели Его в Младенце Иисусе, Который наполнил их Божественным утешением. Эти два сильных духом старика могут многому научить, подчеркнул Папа Франциск: «Прежде всего, мы узнаем, что верность ожидания обостряет чувства». Согласно церковной традиции, Святой Дух просвещает чувства христианина, хотя с возрастом телесные органы чувств ослабевают. Однако старость, «которая упражняет себя в ожидании Божьего визита», наиболее готова распознать знаки Бога и Самого Христа и делает это с великой радостью. Сегодня мы особенно нуждаемся в этом, подчеркнул Папа, ибо «духовная анестезия при активизации телесных чувств – это широко распространённый синдром в обществе, культивирующем иллюзию вечной молодости; его самая опасная особенность – в бессознательности: человек не осознаёт, что находится под наркозом».

Когда человек теряет чувствительность осязания или вкуса, это осознаётся незамедлительно, но бесчувственность души можно не замечать очень долго, отметил Папа, и здесь речь идёт не о религии, а «о сострадании и жалости, стыде и раскаянии, верности и преданности, нежности и чести, ответственности и боли за других»:

«В обществе, которое чувствительно прежде всего к удовольствию, теряется внимание к уязвимым и преобладает соревнование победителей; так теряется чувствительность. Конечно, риторика инклюзии – это ритуальная формула любого политкорректного дискурса. Но это пока не приводит к реальной нормализации совместной жизни».

В реальной жизни, отметил Папа, мы можем восхищаться многими молодыми людьми, «способными в полной мере чтить это братство». Однако существует проблема – разрыв между свидетельством «живительной силы социальной нежности» и конформизмом, который заставляет молодёжь рассказывать совсем другие истории. Для его преодоления необходимо вернуться к примеру святых Симеона и Анны, чувствительных к Святому Духу: они умели распознать в чужом, впервые увиденном ребенке «верный знак Божьего посещения». Эти пожилые праведники признают, что являются «не действующими лицами, а лишь свидетелями»: Бог обретает плоть не в их поколении, а в поколении грядущем. Однако это не вызывает у них ни обид, ни упрёков, но большое утешение, ведь «история их поколения не потеряна и не потрачена впустую именно из-за события, которое обретает плоть и проявится в следующем поколении», подчеркнул Святейший Отец:

«Лишь духовная зрелость может дать это смиренное и ослепительное свидетельство, делая его авторитетным и образцовым для всех».



(Фото — Vatican.va)