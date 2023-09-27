Общая аудиенция 27 сентября. Св. Отец: Европа не может принимать других, пока она сама нестабильна (+ ФОТО)

Общую аудиенцию в среду 27 сентября Папа Франциск посвятил недавно завершившейся поездке в Марсель, где он принимал участие в заключительной сессии «Средиземноморских встреч». Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к многочисленным паломникам, Папа рассказал, что «Средиземноморские встречи» собрали во французском портовом городе епископов и мэров средиземноморского региона, а также множество молодежи, ознаменовавшей «взгляд, открытый к будущему»: не случайно мероприятие было названо «Мозаикой надежды». Задача подобных встреч – возвращение Средиземноморья к его призванию: быть мастерской цивилизации и мира.

Средиземноморье, подчеркнул Папа, — это «колыбель цивилизации, а колыбель существует для жизни», и этому призванию противоречат столкновения, войны, торговля людьми. Безусловно, море – это также «бездна, которую нужно преодолеть», оно может стать опасным. Однако морские воды «хранят сокровища жизни», и именно с восточного побережья Средиземного моря две тысячи лет назад начало распространяться Евангелие Иисуса Христа.

Папа напомнил, что «Средиземноморские встречи» своими истоками восходят к «Средиземноморским коллоквиумам», организованным итальянским мэром Джорджо Ла Пирой в конце 50-х годов прошлого века. Они вдохновлялись энцикликой святого Папы Павла VI Populorum progressio.

Главным итогом марсельcкой встречи стал, по словам Папы, «человеческий» взгляд на Средиземноморье: не идеологический, не стратегический, не политкорректный, а именно человеческий, то есть «соотносящий любую вещь с первостепенной ценностью – человеческой личностью и с ее неприкосновенным достоинством». Это также «взгляд надежды», который побуждает «вернуть надежду нашим европейским сообществам, особенно новым поколениям».

«В самом деле, как мы можем принимать других, если сами не видим горизонта, открытого в будущее? Молодые люди, бедные надеждой, замкнутые в личном пространстве, обеспокоенные своей нестабильностью, как могут открыться для встречи и общения?»

Европа нуждается в новом энтузиазме, и этот энтузиазм Папа увидел именно в Марселе: в лице пастырей, священников, монашествующих, мирян, занятых в каритативной и образовательной сферах, в Народе Божьем, собравшемся на Мессе на “Велодроме”».

Святейший Отец поблагодарил президента Макрона, «своим присутствием засвидетельствовавшего внимание всей Франции к мероприятию в Марселе», и вверил покрову Пресвятой Богородицы народы Средиземноморья, чтобы ни вновь стали мозаикой цивилизации и надежды.