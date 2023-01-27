Общая аудиенция 25 января. Папа: возвещать Христа так, как Он того желает (+ ФОТО)

Чтобы принять Господа, нужно стать «нищим изнутри»: об этом 25 января в Зале Павла VI говорил Папа Франциск, продолжив цикл катехизических наставлений на тему христианского благовестия. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец посвятил общую аудиенцию размышлениям об Иисусе как о наставнике возвещения, взяв за основу евангельский эпизод, в котором Господь проповедует в синагоге родного Назарета. Иисус читает отрывок из пророка Исаии (61,1-2), а затем удивляет всех краткой фразой: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк 4,21). «Этот пророческий отрывок содержит суть того, что Господь хочет сказать о Себе», – отметил Папа и подробно остановился на пяти элементах этой первой проповеди Христа.

Во-первых, Его весть радостна. Иисус провозглашает: «Дух Господень на Мне, <…> Он помазал Меня благовествовать нищим» (ст. 18). Епископ Рима подчеркнул, что «нельзя говорить об Иисусе без радости, потому что вера – это прекрасная история любви, которой нужно делиться»; само слово Евангелие означает Благую весть, провозглашение радости.

Второй аспект проповеди Иисуса – освобождение, которое Он был послан «проповедовать пленным». Благовестник не может оказывать давления на других и заниматься прозелитизмом: он не обременяет других, а возносит; с ним приходит мир, а не обречённость вины. Свидетель Христа «показывает красоту цели, а не усталость пути», поэтому любое возвещение, достойное Искупителя, должно приносить освобождение.

Третьей чертой Господней проповеди является свет: Иисус говорит, что Он пришёл даровать «слепым прозрение». Святейший Отец отметил, что здесь речь идёт не просто о физическом зрении, а о свете, побуждающем человека по-новому взглянуть на жизнь. Благодаря Иисусу, Сыну Божьему, «жизнь перестаёт быть слепым движением к небытию, вопросом удачи или фортуны; она уже не зависит от случая или звёзд, от здоровья и финансов, но от любви Отца, Который заботится о нас, Своих любимых детях». «Как прекрасно делиться этим светом с другими!» – подчеркнул Папа Франциск.

Четвёртая особенность возвещения Христа – исцеление. Господь заявляет, что Он пришел «отпустить измученных на свободу». Измученные – это те, «кто чувствует себя подавленными болезнью, усталостью, бременем на сердце, виной, ошибками, пороками, грехами». Прежде всего человека угнетает зло греха, от которого на земле нет лекарства. Благая весть заключается в том, что, победив зло, Господь исцеляет нас от греха «всегда и безвозмездно». Он приглашает к Себе всех «труждающихся и обремененных» (см. Мф 11,28), поэтому сопровождать кого-то на встречу с Иисусом – значит приводить его к врачевателю сердца, говоря: «Брат, сестра, у меня нет ответов на многие твои проблемы, но Иисус знает и любит тебя, Он может исцелить и облегчить твоё сердце».

Даруя желанное прощение, Христос освобождает душу человека от всех долгов. В Библии говорится о специальном юбилейном годе, когда человеку прощались все его задолженности. Это время благодати, подчеркнул Папа, – пятый аспект возвещения. Иисус говорит, что Он пришёл «проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк 4,19), которое поразительным образом обновляет жизнь людей. Провозглашение Иисуса должно всегда нести с собой изумление от полученной благодати, ибо не мы совершаем великие дела, но милость Господня. «Евангелие сопровождается чувством удивления и новизны, у которого есть имя: Иисус», – подчеркнул Папа и пожелал христианам провозглашать Христа так, как Он Сам того желает, неся радость, освобождение, свет, исцеление и изумление.

В конце наставления Святейший Отец отметил, что Благая весть, по словам Евангелия, обращена «к нищим» (Лк 4,18):

«Мы часто забываем о них, однако именно о них прямо говорит Иисус, ибо они – возлюбленные Божьи. Будем же помнить о них и не забывать, что для принятия Господа каждый из нас должен стать ‘нищим изнутри’, то есть преодолеть всякое притворство самодостаточности, осознавая себя нуждающимся в благодати, всегда нуждающимся в Нём».