Общая аудиенция 15 мая. Папа: добродетель любви проявляется в милосердии (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 15 мая Святейший Отец завершил катехизические наставления на тему богословских добродетелей, посвятив размышления третьей и самой большей из них – любви. Передает русская служба Vatican News.

Думая о христианской любви, отметил Папа, мы вспоминаем слова гимна св. апостола Павла из Первого послания к Коринфянам: апостол назидает общину, преисполненную ссор и разногласий, весьма далёкую от совершенства братской любви. Павел призывает задуматься о том, что истинная любовь проявляется не только в словах, но и в делах – в смиренном служении другим.

Епископ Рима напомнил, что в древности ученики Христа использовали несколько греческих выражений для описания любви и в итоге пришли к слову ἀγάπη. Христиане способны на любовь в супружестве, на дружбу, на любовь к родине, но есть более возвышенная любовь, исходящая от Бога и направленная к Богу; именно она помогает любить Господа и дружить с Ним, любить ближнего так, как его любит Всевышний. Эта богословская добродетель – во имя Христа – объединяет людей и ведёт туда, куда по-человечески никто бы не решился отправиться. Это любовь к бедным, к тем, кто нам не нравится, к тем, кто нас не любит и неблагодарен. Это безусловная любовь к тем, кого никто не желает любить, и, наконец, это любовь к врагам. Бескорыстное отношение, носящее имя милосердной любви, является деянием Святого Духа внутри нас, подчеркнул Епископ Рима:

«Иисус наставляет в Нагорной проповеди: ‘Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то́ же делают’ (Лк 6,32-33). И заключает: ‘Но вы люби́те врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым’ (ст. 35)».

По словам Папы, всепрощающая Божья любовь выходит за рамки человеческих критериев и требует от нас дерзновения. Испытывать и проявлять такую жертвенную любовь нелегко, но это – единственное, что останется после нас, ибо в конце жизни мы будем судимы по делам милосердия, подчеркнул Папа Франциск и завершил обращение к паломникам словами Иисуса: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25,40).