Общая аудиенция 14 декабря. Папа: бдительность – защитница плодов распознавания (+ ФОТО)

В среду утром 14 декабря Папа Франциск по традиции возглавил в Зале Павла VI общую аудиенцию и в своей речи к паломникам продолжил цикл размышлений о духовном распознавании. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец остановился на заключительной фазе распознавания, когда правильность сделанного выбора уже подтверждена. Даже и тогда, отметил Папа, существует значительный риск потерять всё достигнутое, если верующий перестанет быть бдительным. В Евангелии Иисус часто настаивает на том, что хороший ученик – когда его дела идут хорошо – не расслабляется, не впадает в самоуверенность, но бодрствует с готовностью исполнить свой долг. Например, в Евангелии от Луки Христос говорит: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими» (12,35-37).

Таков образ мыслей христиан, ожидающих окончательного пришествия Господа, подчеркнул Папа, но он также отражает «обычное отношение к жизни, чтобы наш правильный выбор, сделанный порой после сложного размышления, продолжался настойчиво и последовательно и приносил плоды».

Если же христианин рассеян, существует серьёзный духовный риск утратить всё: «это настоящая ловушка злого духа», который поджидает нас в момент наибольшего успеха и самоуверенности. Иисус говорит в Своей притче, что лукавый, возвратясь в прежний дом, «находит его незанятым, выметенным и убранным» (Мф 12,44).

«Всё на месте, всё в порядке, но где же хозяин дома? Его там нет. Нет никого, кто бы следил за домом и охранял его. Вот в чём проблема. Хозяина нет дома, он вышел, отвлёкся; или он в доме, но спит, так что кажется, будто его там нет. Он потерял бдительность, внимательность, ибо слишком уверен в себе; он потерял смирение, помогающее сберечь собственное сердце».

Святейший Отец подчеркнул дальнейшие слова Евангелия: лукавый возвращается не один, а вместе с семью другими духами, «злейшими себя» (ст. 45). Очень странно, что хозяин не замечает вторжения к себе целой банды злодеев, отметил Папа:

«Разве он не был так проницателен? Разве он не получал комплименты от друзей и соседей по поводу своего дома, такого красивого и элегантного, такого опрятного и чистого? Да, но, возможно, именно из-за этого он слишком сильно полюбил свой дом, то есть самого себя, и перестал ждать Господа, ждать прихода Жениха. Возможно, из-за страха нарушить этот порядок он больше никого не принимал, не приглашал бедных, бездомных, нежданный гостей… Одно можно сказать точно: здесь замешана скверная гордыня, уверенность в собственной праведности, благости и благополучии».

Когда мы слишком уповаем на себя, а не на Божью благодать, тогда лукавый находит нашу дверь открытой, организует налёт и завладевает домом: «Бывает для человека того последнее хуже первого» (ст. 45), – говорит Иисус.

В конце катехизического наставления Папа Франциск подчеркнул, что недостаточно совершить хорошее распознавание и сделать правильный выбор: нужно хранить бдительность. «Бдительность – это признак мудрости, это прежде всего признак смирения, которое является магистральным путём христианской жизни».