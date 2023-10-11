Общая аудиенция 11 октября. Папа: прощение – источник апостольского рвения (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 11 октября Папа Франциск продолжил цикл наставлений об апостольском рвении на примере выдающихся святых, в частности, жительницы Судана святой Жозефины Бахиты (1868-1947). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к паломникам Епископ Рима напомнил, что родина этой святой уже много месяцев страдает от вооружённого конфликта, и призвал верующих помолиться о мире для суданского народа. Жозефина Бахита, сказал Святейший Отец, родилась в Дарфуре в 1869 году; в возрасте семи лет она была похищена из семьи и стала рабыней. Похитители назвали её «Бахита», что означает «счастливая». «В чём же секрет этой святой?», – задался вопросом Епископ Рима. У неё было восемь хозяев подряд, и она с детства страдала от насилия: на её теле было более ста шрамов. Мы знаем, отметил Папа, что человек, которому причинили боль, нередко впоследствии причиняет страдания другим. Однако «призвание угнетённых – освобождать себя и своих угнетателей, восстанавливая человечность».

Однажды опекун Бахиты подарил ей маленькое распятие, которое она хранила как великое сокровище. Глядя на него, она испытала внутреннее освобождение: она почувствовала себя понятой и любимой, а значит, способной понимать, любить и сопереживать другим. «Сострадание», подчеркнул Папа Франциск, означает «страдание вместе с жертвами»; оно также распространяется на тех, кто совершает ошибки, не оправдывая их, а прощая, помогая им стать более человечными.

Жозефина Бахита стала христианкой, её преобразили слова Христа, над которыми она ежедневно размышляла: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23,34). Можно сказать, что жизнь святой Бахиты стала экзистенциальной притчей о прощении. По словам Святейшего Отца, именно прощение освобождает человека от внутреннего угнетателя, который мешает жить и вкушать радость простых повседневных жестов, искренних отношений. Святая Бахита учит нас великодушному прощению и указывает путь к освобождению от рабства и страхов, помогает разоблачить лицемерие и эгоизм, преодолеть обиды и конфликты.

Завершая наставление, Епископ Рима сказал:

«Дорогие братья и сестры, прощение ничего не отнимает, но придаёт человеку достоинство. <…> Прощение – это источник рвения, которое становится милосердием и побуждает к смиренной и радостной святости».

В конце общей аудиенции Папа напомнил, что в эти дни проходит XVI Генеральная ассамблея Синода, собравшая в Ватикане кардиналов, епископов, пресвитеров, монашествующих и мирян со всего мира. «Вспоминайте в своих молитвах всех участников проходящего сейчас Синода Епископов, чтобы они умели слушать то, что Святой Дух желает сказать Церкви», – сказал Епископ Рима, обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра.