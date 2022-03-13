Освящение образа св. Игнатия Лойолы в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

13 марта 2022 года, во 2-е воскресенье Великого Поста, в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось освящение нового храмового образа святого Игнатия Лойолы.

Копия известной картины Питера Пауля Рубенса написана красноярским художником Владимиром Бычинским (также ранее он стал автором копии алтарного образа Кафедрального собора по картине Рафаэля “Преображение Господне”). Оригинальное же полотно Рубенс написал 400 лет назад (в 1622 году) специально к канонизации святого Игнатия.

Церемонию освящения возглавил Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт во время Св. Мессы. Преосвященному Владыке сослужили освященники-иезуиты: специально прибывший из Москвы настоятель российского Независимого региона Общества Иисуса отец Богуслав Стечек SJ, отец Овсеп Меликсетян SJ, ныне несущий служение в Томске, и отец Янез Север SJ, руководитель Культурного центра «Иниго» в Новосибирске.

В самом начале торжественного богослужения Правящий Архиерей поделился воспоминанием о том, как в 2010 году тогдашний Генеральный настоятель Ордена Иезуитов отец Адольфо Николас SJ находился с братским визитом в столице Сибири. Во время этого визита о. Николас подарил Епархии и Кафедральному собору реликвии – святые мощи основателя Общества Иисуса. «И я спонтанно сказал: мы тогда обязательно поставим, поместим где-то здесь [в храме] образ св. Игнатия. И вот спустя 12 лет почти я исполняю это своё обещание. А в конце сегодняшней Мессы мы сможем получить благословение мощами святого Игнатия Лойолы».

Также отец Епископ напомнил ещё об одной важной причине, по которой сегодняшнее освящение образа Игнатия Лойолы столь особенное для сердца Преображенской епархии – её Кафедрального собора. Не только потому, что Папа Римский иезуит, не только потому, что Правящий епископ епархии тоже иезуит, но ещё потому, что в этом приходе служило очень много иезуитов: это первый настоятель собора о. Александр Кан, потом его брат о. Иоанн Кан, потом о. Ежи Карпинский, о. Станислав Помыкало и много-много других… Как пошутил Владыка, можно было бы назвать ещё целую «литанию», хотя ещё и не святых, но иезуитов. И, конечно, к ордену иезуитов непосредственно относится куратор ныне реализованного проекта – о. Янез Север, который, образно говоря, «сегодня один держит здесь фронт». А ведь в прошлом, во времена СССР, Общество Иисуса было постоянным объектом нападок атеистического государства. Но это уже история…

Кроме того неоднократно Владыка Иосиф – как во время Литургии, так и после её завершения – призывал всех присутствовавших к горячей молитве о скорейшем возвращении мира на многострадальную землю Украины.



Фото — ТВ «Кана»: