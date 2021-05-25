Обращения Папы Франциска по Колумбии, Китаю и Конго

В минувшее воскресенье после чтения богородичной молитвы «Царица Небесная» Святейший Отец напомнил о празднике Пресвятой Девы Марии, Помощницы христиан, который отмечается 24 мая в Китае.

Матерь Господа и Матерь Церкви почитается с особым благоговением в святилище Шешань в Шанхае, и к Ней усердно возносят молитвы христианские семьи в испытаниях и надеждах повседневной жизни, сказал Папа, подчеркнув важность единения семей и общин в любви и вере: «Таким образом родители и дети, бабушки и дедушки, пастыри и верующие могут последовать примеру первых учеников, которые в праздник Пятидесятницы собрались единодушно в молитве с Марией в ожидании Святого Духа. Поэтому я приглашаю вас сопровождать горячей молитвой верующих христиан в Китае, наших дорогих братьев и сестер, которых я храню в глубине своего сердца. Пусть Святой Дух, главное действующее лицо миссии Церкви в мире, направляет и помогает им быть носителями Благой вести, свидетелями добра и милосердия, строителями справедливости и мира на своей родине».

Также Епископ Рима призвал верующих молиться об улучшении ситуации в Колумбии:

«В этот праздник Пятидесятницы я молюсь, дабы народ Колумбии смог принять дары Святого Духа и чтобы с помощью серьезного диалога были найдены справедливые решения многих проблем, от которых вследствие пандемии страдают в особенности беднейшие слои населения. Я настоятельно призываю всех – по гуманитарным соображениям – избегать действий, наносящих вред населению при осуществлении его права на мирный протест».

Кроме того Папа Франциск напомнил о драматической ситуации конголезцев, страдающих от стихийного бедствия:

«Помолимся также о жителях города Гома в Демократической Республике Конго, вынужденных спасаться бегством из-за извержения вулкана Ньирагонго».



По материалам Vatican News