Обращение Председателя Конференции католических епископов России по случаю Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России

Дорогие братья и сестры!

1 июля 2020 г. в жизни Российского общества произойдет важное событие – Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России.

Церковь призывает верующих вносить свой вклад в общественное благо в духе правды, справедливости, солидарности и свободы. Катехизис Католической Церкви говорит о том, что служение общему благу требует от граждан исполнения их функции в жизни политического сообщества (2239-2240).

Призываю всех верующих католиков — граждан Российской Федерации исполнить 1 июля свой гражданский долг и проголосовать в этот день или один из предшествующих ему, согласно тому, что каждому из вас подсказывает совесть.

Архиепископ Павел Пецци

Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

Председатель Конференции католических епископов России

Архиепархия Божией Матери в Москве