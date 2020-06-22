Обращение Председателя Конференции католических епископов России по случаю Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России

Обращение Председателя Конференции католических епископов России по случаю Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России

Июнь 22, 2020

Дорогие братья и сестры!

1 июля 2020 г. в жизни Российского общества произойдет важное событие – Общероссийское по поправкам к Конституции России.

Церковь призывает верующих вносить свой вклад в общественное благо в духе правды, справедливости, солидарности и свободы. Катехизис Католической Церкви говорит о том, что служение общему благу требует от граждан исполнения их функции в жизни политического сообщества (2239-2240).

Призываю всех верующих католиков — граждан Российской Федерации исполнить 1 июля свой гражданский долг и проголосовать в этот день или один из предшествующих ему, согласно тому, что каждому из вас подсказывает совесть.

Архиепископ
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве
Председатель Конференции католических епископов России

Архиепархия Божией Матери в Москве

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