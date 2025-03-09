Обращение Папы Франциска по случаю богородичной молитвы «Ангел Господень» в первое воскресенье Великого поста, 9 марта 2025 года

В полдень 9 марта, в первое воскресенье Великого поста, Зал печати Ватикана опубликовал обращение Папы Франциска по случаю богородичной молитвы Angelus. В эти недели Святейший Отец продолжает курс лечения в римской больнице им. Агостино Джемелли.

Епископ Рима призывает верных, вступивших в Великий пост, сделать этот период «временем очищения и духовного обновления, путешествием роста в вере, надежде и любви».

Утром на площади Святого Петра была совершена торжественная Месса для волонтеров, собравшихся в Риме по случаю Юбилея. Обращаясь к ним, Папа отмечает, что в условиях современного общества, порабощенном логикой рынка, где все подчинено критериям корысти и погони за прибылью, волонтерство является пророчеством и знаком надежды, поскольку свидетельствует о первостепенной важности бескорыстия, солидарности и служения самым нуждающимся. Святейший Отец благодарит всех, кто трудится в этой сфере, отдавая время и способности на благо нуждающихся, заботясь о них и пробуждая в них надежду.

«Находясь в больнице, я тоже ощущаю заботу и нежность, особенно со стороны врачей и медработников, которых я благодарю от всего сердца», – продолжает Папа, подчеркивая, что для больных они являются знаком присутствия Господа, внося «немного света в их ночь боли».

Святейший Отец благодарит всех, кто выражает ему близость в молитве, и заверяет в единении с теми, кто в ближайшие дни примет участие в духовных упражнениях Римской Курии.

Святейший Отец призывает продолжать молиться о мире, особенно в Украине, в Палестине, в Израиле, в Ливане и Мьянме, в Судане и в Демократической Республике Конго.

«Большую тревогу вызвала во мне весть о возобновлении насилия в некоторых районах Сирии. Я надеюсь, что оно прекратится навсегда, при полном уважении ко всем этническим и религиозным группам общества, особенно к гражданскому населению», – пишет Папа, вверяя Народ Божий материнскому заступничеству Пресвятой Девы Марии.



Источник: русская служба Vatican News