Обновление информации Зала печати о состоянии здоровья Папы Франциска: сложная клиническая картина вследствие полимикробной инфекции

Обновление информации от 16 февраля:

«Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Клинические показатели стабильны, проводятся диагностические и терапевтические мероприятия, предписанные медперсоналом. Утром Папа принял Евхаристию и смотрел Святую Мессу по телевизору. Пополудни чередовал чтение с отдыхом».

Обновление информации от 17 февраля:

«Результаты анализов, вятых в последние дни и в понедельник, показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей, что привело к новой модификации терапии. Все проведенные на сегодняшний день тесты свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует соответствующей корректировки в госпитализации».



Бруни: лечение Папы продолжается

По состоянию на третьи сутки пребывания в больнице Папа Франциск провел спокойную ночь и сегодня утром позавтракал, как и в предыдущие дни, также посвятив себя чтению газет; ожидается, что в понедельник днем — вероятно, после 17:00 — появится дополнительная информация с медицинской точки зрения, заявил журналистам директор пресс-службы Святейшего Престола.

Пока же Папа остается под наблюдением врачей и его лечение продолжается, заверил Маттео Бруни.

В ответ на вопросы журналистов представитель Ватикана сообщил, что на данный момент прогноза на выписку пациента из больницы нет, ему предписано соблюдение «абсолютного покоя», рекомендованного врачами.

Именно по этой причине в воскресенье 16 февраля Святейший Отец не смог возглавить полуденную молитву «Ангелус». Кроме того, аннулирована и общая аудиенция в ближайшую среду 19 февраля.



Источник: Vatican News