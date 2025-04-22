Обнародованы причины смерти Папы Франциска

Вечером 21 апреля Зал печати Ватикана опубликовал документ о причинах смерти Святейшего Отца, наступившей в 7 часов 35 минут в его апартаментах в Доме Святой Марфы. Папа Франциск скончался от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса.

Медицинское заключение о смерти Епископа Рима подписал профессор Андреа Арканджели, директор Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан.

В медицинском заключении отмечается, что ранее Папа Франциск перенёс эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и сахарного диабета второго типа.

Констатация смерти произведена с помощью электрокардиографической регистрации прекращения сердечной активности.

«Заявляю, – пишет Арканджели, – что именно таковы причины смерти, согласно моим знаниям и совести».



Источник: Vatican News