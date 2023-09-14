Обнародованы документы о тысячах евреев, спрятанных католиками во время нацистской оккупации Рима

Исследования в архиве Папского библейского института в Риме выявили список, состоящий из имен тысяч евреев, нашедших убежище от нацистских преследований в католических религиозных общинах Рима в 1943-1944 годах, сообщает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Хотя часть информации была впервые опубликована в 1961 году, вся документация, особенно списки людей, спрятанных в католических учреждениях, считалась утерянной, поясняется в пресс-релизе от 7 сентября.

Нацисты оккупировали Рим с 10 сентября 1943 года по 4 июня 1944 года, когда город был освобожден войсками союзников. За этот девятимесячный период примерно 10 000–15 000 евреев подверглись преследованиям, а почти 2 000 евреев, включая детей и подростков, были депортированы и убиты.

В недавно обнаруженной документации упоминается более 4300 человек, спрятанных 100 женскими религиозными общинами и 55 мужскими религиозными общинами во время преследования.

Из 4300 человек, о которых идет речь, 3600 человек указаны по имени. Сравнение с документами архива Еврейской общины Рима показывает, что 3200 из них были евреями.

Список католических учреждений и данные о количестве людей, которых они приютили, были опубликованы историком в 1961 году, но список имен восстановлен недавно.

Также имеется информация о том, где прятались 3200 евреев и, в некоторых случаях, где они жили до нацистских преследований.

«Таким образом, документация значительно увеличивает информацию об истории спасения евреев в контексте католических институтов Рима», — говорится в совместном пресс-релизе Папского библейского института, Еврейской общины Рима и Международного института по исследованию Холокоста Яд Вашем.

Документация была составлена ​​в период с июня 1944 по весну 1945 года Гоццолино Бироло, итальянским священником-иезуитом.

Документы были представлены на семинаре в Музее Холокоста в Риме 7 сентября 2023 года.



(На фото — еврейское гетто в Риме, куда в 1943 году нацисты совершили рейд)