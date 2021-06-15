Обнародовано послание Папы Франциска на V Всемирный день бедных

Папа призывает не ограничиваться продвижением помощи бедным так, как будто они находятся «извне», но признать, что бедные – это часть нашей общины. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск обнародовал свое послание на Пятый Всемирный день бедных, который будет отмечаться 14 ноября. В этом году его тема – «Бедные всегда будут с вами» (Мк 14,7). Эти слова – пишет Папа в начале послания – Иисус произнес во время трапезы в Вифании, в доме Симона прокаженного. Как рассказывает евангелист, в дом вошла женщина с алавастровым сосудом драгоценного мира и, разбив сосуд, возлила миро Иисусу на голову. Этот жест вызвал изумление и был истолкован двумя разными способами. Во-первых, поступок женщины вызвал возмущение у тех, кто считал, что лучше было бы продать это миро, а полученные средства раздать бедным, ведь речь шла о драгоценном благовонии стоимостью около 300 динариев, равной годовому заработку работника. Согласно Евангелию от Иоанна, именно так отреагировал на поступок женщины Иуда, причем уточняется, что «сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Не случайно это возмущение высказывает тот, кто впоследствии стал предателем. По этому поводу Ориген утверждал: «Стало быть, и сейчас, если кто, держа церковный ящик [для денег], говорит, как и Иуда, о бедняках, но похищает, что туда опускают, он, пожалуй, избирает для себя самого участь, [общую] с Иудой».

Второе истолкование жеста женщины звучит из уст Самого Господа, так чтобы мы могли постичь его глубокий смысл. Он говорит: «Оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня». Этими словами – поясняет Святейший Отец – «Иисус напоминает, что первый из бедных – это Он, беднейший из бедных, потому что Он представляет их всех. Сын Божий принимает этот жест женщины также и от имени людей бедных, одиноких, отверженных и бесправных», – а женщина, возлившая миро, «призвана представлять весь мир женщин, которые на протяжении столетий не имели голоса и подвергались насилию, и стать первой из множества женщин, которые присутствуют в кульминационный момент жизни Христа: во время Его распятия, смерти, погребения и когда Он является как Воскресший». Иисус связывает эту женщину с великой миссией евангелизации: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала». Эта «эмпатия» между Иисусом и женщиной, составляющая контраст с возмущением Иуды, свидетельствует о «неразрывной связи между Иисусом, бедными и возвещением Евангелия». Все деяния Иисуса утверждают, что бедность – это не плод участи, а «конкретный знак Его присутствия посреди нас». Бедняки являются подлинными евангелизаторами, потому что они были евангелизированы первыми, первыми были призваны разделить с Господом блаженство в Его Царствии. Бедные возвещают нам Благую весть, и они «не только участвуют в sensus fidei, но и познают своими страданиями страждущего Христа».

«Новая евангелизация – это призыв признать спасительную силу жизни бедняков и поместить их в центр пути Церкви», узнать в них Христа, быть для них друзьями, выслушивать их и принимать таинственную мудрость, которую Бог желает передать нам через них. Иисус не просто встает на сторону нищих, но и разделяет их участь. Его слова – «бедные всегда будут с вами» – означают также, что их присутствие посреди нас постоянно, но оно не должно стать для нас привычным, приводя к равнодушию. Бедные находятся не «снаружи», а внутри общины, это братья и сестры, с которыми мы разделяем страдания. «Милостыня дается от случая к случаю – общение же постоянно. Милостыня может быть приятна самому дающему и может унизить получающего, общение же укрепляет солидарность и создает предпосылки, необходимые для достижения справедливости. Одним словом, когда верующие хотят увидеть Иисуса и прикоснуться к Нему, они знают, куда обратиться: таинством Христа являются бедные, они представляют Его личность и отсылают к Нему».

Чтобы пояснить, что означает общение с бедными, Папа привел в пример святого Дамиана де Вёстера, разделившего участь больных проказой. «Его свидетельство очень актуально в наши дни, отмеченные пандемией коронавируса: несомненно, Божья благодать действует в сердцах многих, кто, не производя сенсаций, трудится ради наибеднейших». Папа призвал ответить на приглашение Господа покаяться и уверовать в Евангелие: это покаяние в первую очередь означает открыть сердца и признать многочисленные формы бедности. Вновь упоминая о пандемии, Святейший Отец отметил, что необходимо найти «более подходящие решения для борьбы с вирусом на всемирном уровне, не преследуя частных интересов».

«Бедные всегда будут с вами»: это также приглашение никогда не упускать возможности для совершения добрых дел. Речь идет не просто об облегчении совести посредством милостыни: необходимо противостоять культуре безразличия и несправедливости. В этом контексте Папа процитировал святителя Иоанна Златоуста: «Оказывающий благотворительность должен не жизнь бедного исследовать, но помочь бедности и удовлетворить нужде. Одно оправдание у бедного – недостаток и нужда; ничего больше не спрашивай у него; но если бы даже он был порочнее всех и нуждается в необходимой пище, то утолим голод его. <…> Милосердный – это пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех потерпевших кораблекрушение и спасает от опасностей; злые ли, добрые, или кто бы ни были те, кто в опасности, – она принимает их в свои объятия. Так и ты, видя человека, подвергшегося на земле кораблекрушению бедности, не осуждай и не требуй отчета, но избавь от несчастия».

«Мы не можем ждать, – пишет в заключительной части послания Папа Франциск, – что они постучатся в нашу дверь: нужно незамедлительно отыскать их в их домах, в больницах, в приютах и убежищах, на улице, в темных уголках, где они иногда скрываются, – важно понять, что они чувствуют, как они себя чувствуют и чего желает их сердце». Папа завершает послание словами итальянского подвижника дона Примо Маццолари, посвятившего себя служению обездоленным: «Бедных нужно обнимать, а не пересчитывать». «Бедные посреди нас. Мы поступим очень по-евангельски, если искренне скажем: мы тоже нищие. Только так нам удастся узнать их по-настоящему, чтобы они стали частью нашей жизни и орудием спасения».