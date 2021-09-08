Обнародовано экуменическое послание Первоиерархов трех Церквей о защите творения

Папа Франциск, Патриарх Константинопольский Варфоломей и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби обнародовали совместное послание о защите творения по случаю особого периода молитвы и заботы о сотворенном мире – «Времени творения». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Послание начинается упоминанием о «глобальной пандемии, охватившей всех: богатых и бедных, сильных и слабых»: «Стремительное распространение инфекции привело к тому, что мы стали зависеть друг от друга, стараясь себя обезопасить. Мы поняли, что перед лицом этого всемирного бедствия никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности, что наши действия действительно влияют на других и что сегодняшние поступки повлияют на то, что случится завтра». Предстоятели Католической, Англиканской и Православной Церквей призывают «не упустить этот момент» и «решить, какой мир мы оставим будущим поколениям», помня завет Бога: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор 30,19). «Мы должны начать жить по-иному; мы должны избрать жизнь».

Первоиерархи просят верующих молиться о мировых лидерах, которые в ноябре соберутся в Глазго на конференцию, посвященную климатическим изменениям, и напоминают, что в Священном Писании и в свидетельстве святых особое значение придается понятию «сохранения», то есть личной и коллективной ответственности за Божьи дары. К сожалению, отмечают авторы послания, в отношении к сокровищам мира «мы довели до максимума наш собственный интерес в ущерб грядущим поколениям». Более того, такое отношение привело к глубочайшей несправедливости: самые катастрофические последствия злоупотреблений ресурсами терпят беднейшие жители планеты, которые меньше всего виноваты в их расточении. Папа Франциск, Патриарх Варфоломей и архиепископ Джастин призывают христиан изменить стиль жизни ради блага будущего поколения: «Мы должны начать по-другому питаться, путешествовать, тратить деньги, инвестировать и жить, думая не только о сиюминутных интересах и выгоде, но и о пользе для будущего. Мы раскаиваемся в грехах нашего поколения». Каждый из нас должен возложить на себя ответственность за использование природных ресурсов, а это требует все более тесного сотрудничества между Церквами, читаем далее в тексте послания: «Вместе мы сможем действовать с любовью, справедливостью и милосердием».

Обращаясь к власть имущим, к тем, кто наделен большой ответственностью за людей и за имеющиеся в распоряжении ресурсы, предстоятели трех Церквей пишут: «Сделайте выбор в пользу такой прибыли, которая ставила бы в центр людей; пожертвуйте краткосрочным, чтобы уберечь будущее всех нас; станьте лидерами перехода к справедливым и устойчивым экономическим системам. ʺКому много вверено, с того больше взыщутʺ» (Лк 12,48).