Обнародован план мероприятий с участием Папы в апреле и мае

Зал печати Святейшего Престола обнародовал план мероприятий, в которых Папа Франциск примет участие в апреле и мае 2022 года: от поездки на Мальту и Пасхи до Мессы канонизации. Передает русская служба Vatican News.

2 и 3 апреля Папа Франциск совершит 36-й международный Апостольский визит: на Мальте он встретится с представителями церковных и гражданских властей, беженцами и населением острова. Епископ Рима также посетит Грот святого Павла в одноименной базилике, хранящей память о кораблекрушении апостола язычников в 60 году.

10 апреля, в Вербное воскресенье, в 10 часов Папа совершит Мессу на ватиканской площади Святого Петра, а в Великий четверг – утром 14 апреля – будет предстоятельствовать на Святой Мессе освящения мира и благословения елея в Ватиканской базилике.

В Страстную пятницу в 17 часов в соборе Святого Петра Папа совершит литургию Страстей Господних, а вечером того же дня, в 21 час 15 минут, возглавит Крестный путь в римском Колизее: в течение двух лет из-за пандемии коронавируса это традиционное богослужение проводилось на площади Святого Петра.

В Великую субботу в 19 часов 30 минут Папа возглавит в Ватиканской базилике Мессу Навечерия Пасхи, а утром пасхального воскресенья 17 апреля – торжественную пасхальную Мессу. В воскресный полдень из центральной лоджии Ватиканской базилики Святейший Отец преподаст торжественное благословение «Городу и миру» (Urbi te Orbi).

24 апреля, во второе воскресенье Пасхи, Папа Франциск возглавит на площади Святого Петра утреннее Евхаристическое богослужение праздника Божественного милосердия.

15 мая в Ватиканской базилике Епископ Рима возглавит Святую Мессу канонизации 10 блаженных, среди которых французский монах Шарль де Фуко.