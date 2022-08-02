О даре Пресвятой Девы Марии — Кармилитском Наплечнике

16 июля с. г. Монахини Босоногие Кармилитки отметили Торжество Пресвятой Богородицы Кармильской, главный праздник Покровительницы их Ордена и память о даре Её Наплечника. Сёстры рассказывают об истории и значении этого дара, а также о его месте в христианской жизни.

Наплечник Пресвятой Богородицы Кармильской

В христианской духовности особое место занимает почитание Пресвятой Богородице Девы Марии. Её верность Божественному Слову, смирение и постоянство в любви восхищали сердца бесчисленного множества верующих и воспламеняли их стремлением подражать Ей. Матерь Божию почитали как любящую Заступницу, неустанную Помощницу и Утешительницу; как Мать и Сестру. За время существования христианства возникло множество знаков Её почитания; среди них — особые молитвы, различные изображения и медальоны. Возможно, менее известным в России, но очень важным знаком почитания Пресвятой Богородицы является данный Ею самой Наплечник, (лат. Scapulare), связанной с Орденом Кармилитов, которому покровительствует Божия Матерь.



Коричневый Наплечник, символ посвящения Пресвятой Богородице

Коричневый Наплечник представляет собой две небольшие полосы ткани, обычно шерстяной, соединенные тесемками. Иногда на этих полосах вышит или отпечатан образ Матери Божией или другой образ, но сам по себе он не влияет на духовное значение Наплечника. На протяжении семи столетий Наплечник был одним из наиважнейших символов преданности Пресвятой Богородице. Ношение Наплечника утверждено Церковью и одобрено Орденом Кармилитов как знак проявления любви к Пресвятой Деве Марии. Оно подтверждает нашу любовь и доверие к Ней и наше обязательство жить так, как жила Она.



История Наплечника

Наплечник получил свое название от одной из частей монашеского одеяния, традиционно носившейся на плечах. Бывший первоначально накидкой, он со временем приобрел символическое значение. Предание гласит, что 16 июля 1251 года в г. Эйлисфорде в Кенте (Англия) Матерь Божия явилась настоятелю Кармилитов святому Симону Штоку и объявила Наплечник символом Своего покровительства. Она обещала вечное спасение тем, кто будет постоянно носить его и жить в соответствии с Божиими заповедями. Кармилиты сохраняют Наплечник как часть своего монашеского одеяния, подчеркивая этим свое посвящение Пресвятой Богородице. Они отдают под Ее покровительство свои молитвы и свои жизни, полные любви к Иисусу Христу.

На протяжении семисот лет Церковь также благословляла и людей, не являющихся членами Ордена Кармилитов, на ношение под обычной одеждой небольшого Наплечника как знака причастности к Ордену и принятия его духовности. Святой Рафаил Калиновский, переживший перед вступлением в Орден Кармилитов десять лет принудительного труда и ссылки в Сибири (1863-1873 гг.), очень хотел сделать Наплечник доступным для жителей России. Он говорил: «Пресвятая Дева Мария призывает нас носить Наплечник как символ нашего посвящения Ей. Богу угодно сделать Наплечник знаком спасения».

Посредством Наплечника Матерь Божия учит нас:

— быть открытыми Богу и Его воле, проявляющейся во всех событиях нашей жизни;

— слышать Слово Божие в Священном Писании и жить согласно ему;

— непрестанно молиться, ощущая присутствие Бога в каждом событии дня;

— быть отзывчивыми на нужды ближних.

Кармилитский Наплечник не является магическим амулетом, защищающим нас и обеспечивающим нам спасение; он не может заменить веру для людей, не живущих христианской жизнью.

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«Пресвятая Дева Мария призывает нас носить Наплечник как символ нашего посвящения Ей».

Св. Рафаил Калиновский

«Как я рада, что ты облачена в святой Наплечник!»

Св. Тереза Младенца Иисуса (в письме к сестре Селине)

«С юных лет я носил Наплечник Богородицы и с доверием нахожу прибежище под Покровом Пресвятой Девы Марии, Матери Иисуса».

Св. Иоанн Павел II

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Значение Наплечника

— Наплечник символизирует любовь к нам Пресвятой Богородицы. Он соединяет нас с созерцательной духовностью Кармила.

— Он олицетворяет обязательство следовать за Иисусом Христом по примеру Пресвятой Девы Марии, — совершенного идеала всех Его учеников. Эта обязательство восходит к Крещению, приняв которое, мы стали детьми Божиими.

— Он соединяет нас с семьей Кармила — монашеского Ордена, существующего в Церкви более восьми столетий. Он призывает нас жить идеалом этой монашеской семьи — глубоко личным общением с Богом в молитве.

— Он напоминает нам о примере святых Кармила, с которыми мы объединяемся как братья и сестры во Христе.

— Он выражает нашу веру в то, что мы встретим Бога в вечной жизни, благодаря помощи и молитвам Пресвятой Богородицы.



Правила вручения и посвящения Кармилитского Наплечника

— Наплечник вручает верным священник, читая молитву посвящения (см. ниже).

— Когда Наплечник изнашивается, владелец может сам заменить его.

— Ношение Наплечника требует от нас жизни истинного христианина, который, в соответствии с учением Евангелия, принимает Таинства, исповедует свое посвящение Божией Матери в ежедневной молитве, (по крайне мере, три «Радуйся, Мария»), покаянии и чистоте жизни.

— Наплечник из ткани обязателен при вручении и посвящении, однако позже разрешается заменить его и носить медальон Наплечника.

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Молитва священника при выдаче Наплечника:

Прими этот Наплечник —

знак твоих особенных отношений

с Пресвятой Богородицей,

Которой ты обещаешь подражать.

С Наплечником ты входишь

в духовную семью

Ордена Пресвятой Богородицы

Девы Марии Кармильской.

Носи его достойно, так,

чтобы с помощью Божией Матери

ты смог(ла) облечься во Христа

жить для духовной пользы Святой

Церкви и всего человечества. Аминь.

Imprimatur: + Иосиф Верт, Новосибирск, 2001 года

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Дорогие Сестры!

Я рассмотрел вашу брошюру о Наплечнике и охотно одобряю ваши усилия в деле распространения почитания Пресвятой Богородицы Кармильской и кармилитской духовности.

о. Саверио Каннистрá, OCD; Генеральный настоятель,

Рим, 19 апреля 2012 года

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Как приобрести Наплечник

Если Вы хотите приобрести Наплечник, укажите свой адрес на конверте с маркой и отправьте его по адресу:

Кармил Воскресения Христова

ул. Горького, 100,

630099 г. Новосибирск

Цветок Кармила,

Лоза плодовитая,

Краса небес,

Дева пречистая,

Святая и Единственная,

Матерь кроткая,

К Кармилитам будь милостива,

Звезда моря.



Молитва святого Симона Штока, получившего Наплечник от Пресвятой Богородицы

(перевод: Кармил Новосибирск)