О. Богдан Каленцки: «У католиков Барнаула вновь затеплилась надежда на возвращение исторического здания храма»

О. Богдан Каленцки: «У католиков Барнаула вновь затеплилась надежда на возвращение исторического здания храма»

Февраль 18, 2019

Как мы уже сообщали, 5 февраля было обнародовано благоприятное для католической общины Барнаула, вот уже четверть века добивающейся возвращения принадлежавшего ей исторического здания храма в центре города, решение суда в Тюмени, коим были отменены решения предыдущих судов, отказывающих католикам столицы Алтая в их законном требовании.

Настоятель прихода Иисуса Христа Царя Вселенной о. сообщает подробности:

— Для нас это очень важное событие. Отец Епископ благословил нас обратиться в с ходатайством о возвращении общине храмового здания на улице Ленина. Первый в Барнауле мы проиграли, второй в Томске проиграли тоже. Но 5 февраля прошло третье судебное заседание в Тюмени, которое мы выиграли. Этот отменил решения двух предыдущих, в Томске и Барнауле, и предписал вернуть разбирательство в с тем, чтобы рассмотреть нашу проблему в полном объеме, с учетом всех представленных документов.

Не секрет, что на прошедших заседаниях наши документы рассматривались весьма поверхностно. Ведь было соответствующее решение Президента. Мы подали в Администрацию Алтайского края все необходимы документы. Были официально признаны наши права на историческое здание храма, было распоряжение губернатора вернуть нам это здание в течение шести лет. Был установлен последний срок передачи костельного здания общине – 3 февраля 2018 г. Но в ноябре 2017 г. Законодательное собрание Алтайского края принимает другое решение: передать здание на баланс Мэрии города. Но мы успели подать жалобу, а потом на ее основе обратились в суд.

Конечно, решение суда в Тюмени еще не означает передачи нам здания. Но у нас вновь появилась надежда или, иначе говоря, нам дан второй шанс на возвращение принадлежащей нам церкви. Наши молитвы были услышаны.

 

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