Католики получили шанс вернуть себе здание костела в центре Барнаула

У барнаульских католиков появился шанс вернуть себе здание, в котором почти 90 лет назад располагался костел, а сейчас находится аптека. 5 февраля окружной арбитражный суд отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые оставили здание в собственности Барнаула. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитраж края. Между тем, ситуация с передачей здания длится больше четверти века.

История передачи здания на пр. Ленина, 44 католической общине (а, скорее, даже попыток передачи) действительно старая и, пожалуй, странная. Власти то решительно его отдавали, то столь же решительно возвращали. И так 25 лет.

Первое решение датируется 1993 годом, временем, когда главой региона был Владимир Райфикешт, а краевой комитет по имуществу распорядился передать здание католикам.

«На тот момент все законодательные основания для этого были», — рассказал один из бывших сотрудников комитета того времени.

По каким причинам дело не довели до конца, собеседники altapress.ru точно не помнят. Из документов же арбитража того времени ясно: в январе 1996 года, уже при губернаторе Льве Коршунове, краевой центр «Наследие», распоряжавшийся памятниками культуры, отказался это сделать.

«Дело это давнее, но, по моим воспоминаниям, в администрации Барнаула передачу католикам не очень приветствовали», — вспоминает экс-руководитель комитета по имуществу Сергей Потапов.



Судебный процесс № 1

Времена тогда были такие: «Религиозным организациям после указа президента начали массово возвращать отнятое в советское время имущество», — говорит Сергей Потапов.

Неудивительно, что в ответ на отказ община пошла в арбитражный суд, указав ответчиком центр «Наследие». И уже в ходе разбирательства стороны нашли мирное решение, прекратив судебный процесс.

В июле 1996 года они составили акт приема-передачи здания. Акт утвердил комитет по имуществу. Но… Процесс снова замер, и на сей раз на много лет.

«Насколько я помню, остановился он по субъективным причинам: сменилось руководство в католической общине, край возглавил новый губернатор, обе стороны что-то недоработали. А потом сменилось и законодательство», — вспоминает бывший сотрудник комитета.

В самом деле, начиная с зимы 1996-го, когда губернатором избрали Александра Сурикова, и вплоть до второго срока нового главы региона — Александра Карлина — никаких решений по зданию так и не приняли.



Здание уже передали

Место это, надо сказать, не оставалось без внимания духовных лиц. В 2003 году совсем рядом со зданием началось строительство православной часовни Святой мученицы Татианы, и ее в конце 2014 года достроили. А вот католикам удалось сдвинуть дело с мертвой точки только в 2011 году.

Для начала Карлин создал рабочую группу, которая и должна была завершить возврат. Казалось бы, спустя 15 лет дело пошло.

В 2013-м губернатор даже подписал необходимое распоряжение, католикам же отправили информационное письмо. Оно вполне ясно обозначило сроки: не позднее 3 февраля 2018 года здание окончательно будет им передано. Более того, в начале 2017-го градсовет Барнаула уже одобрил эскизный проект восстановления и реставрации костела.

А затем что-то снова случилось.



Губернатор всё отменил

Осенью 2017-го Александр Карлин сдал назад и отменил все подписанные собственноручно документы о возврате католикам недвижимости.

Тогда же, в октябре, он направил в АКЗС альтернативное предложение: подарить имущество Барнаулу — точнее, передать его безвозмездно. Депутаты его одобрили единогласно, указано на сайте краевого парламента.

«О том, что здание передали городу, мы узнали только через два месяца, официального уведомления не было», — сказала сестра Мария Гудачкова, директор отделения благотворительной католической организации «Каритас».

Губернатор свое решение объяснил так: об этом ходатайствует мэрия. И, к тому же, общественность просит не переносить аптеку в другое место, утверждалось в пояснительной записке, подписанной Карлиным.



Судебный процесс № 2

И вот в начале 2018 года католики (формальный истец «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула») начали новое, второе за 25 лет, разбирательство в арбитражном суде. Их интересы представлял епархиальный юрист, пояснил altapress.ru отец Богдан Каленцки, настоятель католической церкви.

Приход Христа начал судиться с правительством, лично с Александром Карлиным (требование к нему в дальнейшем сняли) и заксобранием.

Католики требовали признать недействительными постановления губернатора (отменившее ранее принятые распоряжения о передаче им здания) и депутатов (о передаче имущества городу) и безвозмездно передать им их старый костел.



Здесь было кладбище

А пока шли судебные разбирательства, барнаульские власти поспешили заняться «благоустройством» скверика у аптеки.

Вырубили деревья и кусты сирени, выросшие на месте, где когда-то были захоронения — костелу в свое время принадлежала обширная территория, а рядом с ним было кладбище для прихожан.

И рабочие, проводя «раскопки», натыкались на человеческие останки. Их собирали, сваливали в кучу, кости приносили в церковь. По словам сестры Марии Гудачковой, люди возмущались тем, что власти города не обращают на это внимание. Останки в дальнейшем были захоронены, пояснила она.



Нет правовых оснований

Процесс № 2 католики проиграли в двух инстанциях. Судьи решили, что постановление губернатора надо оспаривать в общем суде, а депутаты действовали в рамках своих полномочий.

К тому же, полагали они, никто не мешает католикам обратиться в администрацию Барнаула и уже у нее попросить передать им здание.

Из определения арбитражного суда по иску «Прихода Христа Царя Вселенной Римско-католической Церкви Барнаула» к правительству края и АКЗС:

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания сделки по передаче здания, земельного участка недействительной, и соответственно, об отсутствии оснований для удовлетворения требования о применении последствий ее недействительности.

Но 5 февраля арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд края. Видимо, у католиков появился шанс завершить наконец споры, длящиеся больше четверти века. Но решится судьба здания не очень скоро: на первый раунд — от первой инстанции до кассационной — ушло больше года.

«Мы не хотим скандала. Мы ничего не просим. Мы просто молимся, а там что даст Господь», — сказала сестра Мария Гудачкова.



За что бьются католики

Здание, за возврат которого борется община, построили в 1913 году на деньги барнаульских католиков — поляков, немцев, литовцев. Автором проекта был знаменитый Иван Носович, архитектор и создатель плана города-сада будущего в северной части Барнаула.

У костела была высокая колокольня высотой 22 метров со шпилем и крестом, службы здесь шли вплоть до 1931 года. Затем костел закрыли, а вскоре и реконструировали так, что в нем мало что напоминало прежнее религиозное здание. В 1936—1937 годах здесь открылась аптека.



Надежда Скалон

Источник: altapress.ru