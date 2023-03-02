Новый рескрипт Папы об использовании недвижимого имущества Святейшего Престола
В связи с серьёзностью нынешней экономической ситуации Папа Франциск распорядился отменить нормы, позволяющие бесплатно или на льготных условиях использовать недвижимость куриальных учреждений и организаций, относящихся к Святейшему Престолу, включая римские резиденции. Передает русская служба Vatican News.
Решение Папы Франциска обнародовано в специальном рескрипте после аудиенции, данной 13 февраля префекту ватиканского Секретариата по экономике Максимино Кабальеро Ледо. Эта мера, говорится в документе, призвана помочь «выполнению растущих обязательств, которых требует служение Вселенской Церкви и нуждающимся людям в нынешнем, особенно серьёзном, экономическом контексте»: «Каждый должен принести чрезвычайную жертву, чтобы направить больше ресурсов для миссии Святейшего Престола, в том числе за счёт увеличения доходов от управления активами в сфере недвижимости».
Данное положение касается кардиналов, глав ватиканских департаментов, президентов, секретарей и их заместителей, управляющих, аудиторов и членов Трибунала Римской Роты. В силу рескрипта Папы Франциска учреждения, владеющие недвижимостью, должны будут установить цены, обычно применяемые к тем, кто не имеет каких-либо должностей при Святейшем Престоле и в Государстве Граде Ватикан. Подобным образом и римские резиденции, относящиеся к Ватикану, должны будут применять обычные расценки, установленные их администрацией.
Данная мера не влияет на льготы, предоставленные ранее даты её вступления в силу, поэтому предыдущие контракты будут действовать до естественного срока истечения, но могут быть продлены или возобновлены лишь в соответствии с установленными правилами, без ущерба для обязательных продлений, предусмотренных законом или контрактом. Любое исключение из нового законодательства должно быть непосредственно санкционировано Папой Римским.
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