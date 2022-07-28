Новый храм с 40-метровой статуей Богоматери Лурдской освятили в Бразилии

В Бразилии освятили новый храм с огромной статуей Богоматери Лурдской и стальным каркасным крестом, причем статуя превзошла по высоте знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, передает «Благовест-инфо».

Новый храмовый комплекс построен в Итупоранге, в бразильском штате Санта-Катарина.

«На этом возвышении мастера воплотили сцену из Евангелия Иоанна, где Богоматерь стоит рядом с крестом Иисуса, – сказал епископ Риу-ду-Сул Онесимо Альбертон, освящавший храм. – Святой Крест и Богоматерь отныне взирают на раскинувшийся под ними город, на каждого приходящего к ним и на весь мир земной». На странице храма в соцсетях сообщается, что на освящении присутствовали представители местных властей, архитекторы и специалисты, воздвигнувшие храм и украшающие его изваяния.

Храмовый комплекс возведен на высокой горе с видом на Итупорангу, где находится грот, также посвященный Богоматери Лурдской – он посещается паломниками с 1949 года. Величественная статуя Богоматери, возвышающаяся над комплексом, вместе с пьедесталом достигает почти 40-метровой высоты и весит около 300 тонн. Ночью она освещается специальной подсветкой. В основании статуи находится часовня на 120 мест для молитв и богослужений.

На вершину храмового комплекса посетители могут добраться на машине по серпантину или подняться по 500-ступенчатой лестнице пешком.

Ночная подсветка статуи и креста создает эффект «самого большого в мире парящего в воздухе розария [четок с крестом] высотой 40 метров», – сказано на сайте храма. Каждого восходящего на вершину по лестнице встречают 12-метровые изваяния двенадцати апостолов, которые как бы сопровождают паломника в его пути, а в конце его встречает коленопреклоненная статуя лурдской святой Бернадетты, протягивающей руки к грандиозной статуе Богоматери.

Рядом со статуей Божьей Матери установлен 50-метровый ажурный крест.

Храмовый комплекс оснащен лифтом, поднимающим посетителей на 35-метровую высоту к застекленной смотровой площадке у подножия статуи, откуда открывается великолепный вид на город и реку Итаяи-ду-Сул.