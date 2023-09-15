Новые назначения в Римской Курии

14 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, Папа Франциск произвёл ряд назначений в куриальных ведомствах и в учреждениях, связанных со Святейшим Престолом. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Папа издал декрет о назначении своего делегата в Папском Урбанианском университете в Риме. Это решение обосновано «необходимостью приспособить к потребностям настоящего времени служение и функцию Урбанианского университета, призванного способствовать миссионерской деятельности Церкви… посредством академической, культурной и научной работы, обучая тех, кто призван содействовать возвещению Евангелия, углублению жизни по вере и управлению на территориях первоначальной евангелизации».

Папа упоминает о поступившем ему запросе со стороны Главного канцлера университета по поводу о срочном пересмотре организации этого Папского вуза, с тем чтобы привести его в соответствие с положениями апостольской конституции Veritatis Gaudium.

Папа назначает своим делегатом профессора Винченцо Буономо, который ранее был ректором Латеранского университета. Папа передал Буономо также полномочия ректора Урбанианского университета, уточняя, что он будет осуществлять свой мандат вместе с Главным канцлером и под руководством Отдела первоначальной евангелизации и новых поместных Церквей Департамента евангелизации. Новоназначенный ректор-делегат будет «обращаться напрямую ко мне по вопросам наибольшей важности», — добавляет Святейший Отец в своем декрете.

Еще одно назначение в области образования относится к Департаменту культуры и образования, который, в частности, занимается координацией деятельности Папских университетов в Риме. Заместителем секретаря этого ватиканского ведомства Святейший Отец назначает священника-иезуита Антонио Спадаро, главного редактора журнала La Civilta’ Cattolica. На его место генеральный настоятель Общества Иисуса назначил бывшего ректора Папского Григорианского университета отца Нуну да Силва Гонсалвеша.

В тот же день Папа назначил президентом Папского комитета исторических наук священника Марека Анджея Инглота из Общества Иисуса.

В Госсекретариате также появилось два новых руководителя: главой протокола назначен официал Отдела по связям с государствами и международными организациями монсеньор Хавьер Доминго Фернандес Гонсалес, а заместителем секретаря Отдела по делам дипломатического персонала Святейшего Престола – монсеньор Джозеф Мерфи, который прежде был главой протокола.