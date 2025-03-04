Новости из клиники «Джемелли»: всю минувшую ночь Папа спал и сейчас продолжает отдыхать

Папа Франциск хорошо спал всю ночь на вторник после того, как в понедельник накануне он пережил два приступа дыхательной недостаточности.

«Папа спал всю ночь и сейчас продолжает отдыхать», — кратко сообщила пресс-служба Ватикана утром 4 марта 2025 года.

В медицинском бюллетене, опубликованном накануне вечером, сообщалось, что 3 марта у Святейшего Отца было два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. В связи с этим были проведены две бронхоскопии, потребовавшие отсасывания большого количества секрета.

Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция легких. При этом Папа всегда оставался в сознании, ориентировался и сотрудничал с медицинским персоналом.

Анализы крови Папы не показали повышенного уровня лейкоцитов, что говорит об отсутствии у него новой респираторной инфекции.

Его клиническое состояние остается сложным, и возможны дальнейшие респираторные кризы. Врачи заявили, что прогноз пока «неопределённый».

По материалам Vatican News