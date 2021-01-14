Новосибирский суд оставил под стражей всех фигурантов «дела Виссариона»

Новосибирский суд оставил под стражей всех фигурантов «дела Виссариона»

Январь 14, 2021

Центральный районный Новосибирска продлил срок заключения под стражей руководителям «Церкви последнего завета» Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

«Центральный районный суд Новосибирска только что продлил заключение под стражу всем трем обвиняемым на срок до 15 апреля. Решения, конечно же, будут обжалованы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале декабря Торопа, проходившего психиатрическую экспертизу в Институте им. Сербского в Москве, доставили в . Вместе с ним по делу проходят еще два руководителя общины — Владимир Ведерников и Вадим Редькин.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при «Церкви последнего завета» Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами).

Центр «Церкви последнего завета» расположен в Курагинском районе на юге Красноярского края.

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