Новосибирский суд оставил под стражей всех фигурантов «дела Виссариона»

Центральный районный суд Новосибирска продлил срок заключения под стражей руководителям «Церкви последнего завета» Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

«Центральный районный суд Новосибирска только что продлил заключение под стражу всем трем обвиняемым на срок до 15 апреля. Решения, конечно же, будут обжалованы», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале декабря Торопа, проходившего психиатрическую экспертизу в Институте им. Сербского в Москве, доставили в Новосибирск. Вместе с ним по делу проходят еще два руководителя общины — Владимир Ведерников и Вадим Редькин.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при «Церкви последнего завета» Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами).

Центр «Церкви последнего завета» расположен в Курагинском районе на юге Красноярского края.