Новосибирские ученые завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола

Специалисты новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили испытания вакцины против лихорадки Эбола, эпидемия которой несколько лет назад унесла около 11 тыс. жизней в Африке. Об этом сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС глава наукограда Кольцово под Новосибирском, где расположен «Вектор», Николай Красников.

«В этом году наши ученые завершили клинические испытания вакцины против Эболы. Она теперь готова к применению», — сказал Красников.

Лихорадка Эбола впервые зафиксирована в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго, ДРК) в селении на берегу реки Эбола, откуда и получила название. Вызываемое вирусом заболевание характеризуется высокой летальностью и быстрым распространением — так, например, опасны могут быть трупы заболевших. Эпидемия лихорадки несколько лет назад унесла тысячи жизней в Африке.

Последняя крупная вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, началась в декабре 2013 году в Гвинее и быстро перекинулась на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Случаи заболевания были зафиксированы в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США. Эпидемия приняла масштабы международной гуманитарной катастрофы, и, по данным ВОЗ, с начала эпидемии умерли более 11 тыс. человек, свыше 28,5 тыс. — заразились. Важную роль в борьбе с лихорадкой сыграли российские врачи и ученые, в 2017 году сообщалось, что вакцина против Эболы разработана новосибирским научным центром «Вектор».

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально он изучал возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. Сейчас «Вектор» занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ- инфекции и лихорадки Эбола.