Новосибирские католики отметили сочельник Рождества — фото из кафедрального собора выложил крупнейший региональный портал
В четверг, 24 декабря, в кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование Рождественского сочельника, пишет региональное интернет-издание НГС. Новости.
В этом году из-за пандемии в соборе прошла не одна служба, как обычно, а четыре. Между ними была дезинфекция собора, которая занимала час. Кроме этого, все мероприятия прошли с соблюдением эпидемиологических мер: посетителей просили находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.
Фотокорреспондент портала НГС Александр Ощепков рассказал на страницах крупнейшего информиздания региона о том, как прошел сочельник в условиях пандемии.
Итак, как пишет издание — «смотрите 14 завораживающих фото праздника»:
Сочельник традиционно празднуют 24 декабря накануне Рождества
В этом году многое изменилось
Раньше в соборе устраивали множество мероприятий
Однако в этом году порядок службы пришлось изменить
Атмосферу в соборе создавали музыканты, которые играли целый день
Атмосферу в соборе создавали музыканты, которые играли целый день
И даже самые маленькие
В прошлые годы проходила одна длинная служба
Однако теперь ее пришлось разделить на четыре
Между службами был часовой перерыв, в который проходила дезинфекция помещения
И монахини, и прихожане были в масках
Также гостей просили соблюдать социальную дистанцию
И все-таки праздник состоялся
Хотя проходил он немного иначе
Видеозапись трансляции главной Мессы с предстоятельством Владыки Иосифа Верта можно посмотреть ЗДЕСЬ
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна