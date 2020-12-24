Новосибирские католики отметили сочельник Рождества — фото из кафедрального собора выложил крупнейший региональный портал

Новосибирские католики отметили сочельник Рождества — фото из кафедрального собора выложил крупнейший региональный портал

Декабрь 24, 2020

В четверг, 24 декабря, в кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование Рождественского сочельника, пишет региональное интернет-издание НГС. Новости.

В этом году из-за пандемии в соборе прошла не одна служба, как обычно, а четыре. Между ними была дезинфекция собора, которая занимала час. Кроме этого, все мероприятия прошли с соблюдением эпидемиологических мер: посетителей просили находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Фотокорреспондент портала НГС Александр Ощепков рассказал на страницах крупнейшего информиздания региона о том, как прошел сочельник в условиях пандемии.

Итак, как пишет издание — «смотрите 14 завораживающих фото праздника»:

Сочельник традиционно празднуют 24 декабря накануне Рождества

 

В этом году многое изменилось

Раньше в соборе устраивали множество мероприятий

 

Однако в этом году порядок службы пришлось изменить

 

Атмосферу в соборе создавали музыканты, которые играли целый день

 

Атмосферу в соборе создавали музыканты, которые играли целый день

 

И даже самые маленькие

 

В прошлые годы проходила одна длинная служба

 

Однако теперь ее пришлось разделить на четыре

 

Между службами был часовой перерыв, в который проходила дезинфекция помещения

 

И монахини, и прихожане были в масках

 

Также гостей просили соблюдать социальную дистанцию

 

И все-таки праздник состоялся

 

Хотя проходил он немного иначе


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