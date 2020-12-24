Новосибирские католики отметили сочельник Рождества — фото из кафедрального собора выложил крупнейший региональный портал

В четверг, 24 декабря, в кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование Рождественского сочельника, пишет региональное интернет-издание НГС. Новости.

В этом году из-за пандемии в соборе прошла не одна служба, как обычно, а четыре. Между ними была дезинфекция собора, которая занимала час. Кроме этого, все мероприятия прошли с соблюдением эпидемиологических мер: посетителей просили находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Фотокорреспондент портала НГС Александр Ощепков рассказал на страницах крупнейшего информиздания региона о том, как прошел сочельник в условиях пандемии.

Итак, как пишет издание — «смотрите 14 завораживающих фото праздника»:

Сочельник традиционно празднуют 24 декабря накануне Рождества

В этом году многое изменилось