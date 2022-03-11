Новосибирск: в ближайшее воскресенье в Кафедральном соборе будет освящён образ Игнатия Лойолы

Новосибирск: в ближайшее воскресенье в Кафедральном соборе будет освящён образ Игнатия Лойолы

Март 11, 2022

Мы уже сообщали, что 13 марта в Новосибирске состоится церемония освящения нового храмового образа св. Игнатия Лойолы. Копия известной Питера Пауля Рубенса уже установлена в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Оригинальную картину художник написал 400 лет назад (в 1622 году) специально к канонизации святого.

Копия полотна Рубенса, которая будет освящена в ближайшее воскресенье, написана красноярским художником Владимиром Бычинским (также ранее он стал автором копии алтарного образа для главного католического храма столицы Сибири по картине Рафаэля “Преображение Господне”).

Напоминаем, что состоится 13 марта во время воскресной Св. Мессы в 11:00.

— Немного надежы для наших времён, — так кратко охарактеризовал ожидание предстоящего события куратор проекта, директор Культурного центра «Иниго» отец , SJ (сделанные им фото мы использовали для этого анонса).

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